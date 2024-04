Sie können jetzt Rockband-Instrumente im Fortnite Festival verwenden

HQ

Hast du noch Rockband-Instrumente irgendwo zu Hause versteckt? Wenn ja, haben wir sehr gute Neuigkeiten für Sie. Epic Games und Harmonix hat enthüllt, dass Sie jetzt einige Rock Band 4 Instrumente in Fortnite Festival verwenden können.

Zugegeben, derzeit steht nur eine begrenzte Anzahl von Instrumenten zur Verfügung, und diese reichen von Riffmaster Wireless Guitar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC, Rock Band 4 Wireless Fender Stratocaster Guitar für PS4 oder Xbox One oder Rock Band 4 Rivals Wireless Fender Jaguar Guitar für PS4 oder Xbox One.

Es ist auch noch nicht so einfach wie das Anschließen und Spielen mit diesen Geräten, da einige zusätzliche Adapter benötigen, um sie beim Spielen auf dem PC zu verwenden, und es scheint nur die Pro Lead und Pro Bass Phasen von Songs zu sein, die derzeit mit diesen Peripheriegeräten erlebt werden können. Um zu sehen, welche Hürden Sie überwinden müssen, sehen Sie sich die Tabelle im Blogbeitrag hier an.

Harmonix hat auch gesagt, dass es in Zukunft weitere Neuigkeiten zu den Instrumenten-Controllern geben wird, also hoffen wir, dass wir unsere Drumsets endlich wieder herausholen können!