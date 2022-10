Sie können jetzt Owo in die Hände bekommen, die Jacke, die Sie die Spiele fühlen lässt

HQ

Hast du dich jemals gefragt, wie sich dein Charakter in deinem Videospiel anfühlt? Wie kann man Technologie auf eine neue Ebene der Immersion im Spiel bringen? Nun, jetzt kann all das Ihnen gehören, denn die spanische Firma OWO hat die erste Charge ihres haptischen Stoffes mit dem gleichen Namen zum Verkauf angeboten, der es uns ermöglicht, das Spiel zu fühlen.

Nach dem Erfolg seines letzten Projekts, bei dem es eine Million Euro Unterstützung erhielt, kann das Startup aus Málaga nun endlich seine haptische Jacke mit einer auf 2.000 Stück limitierten Erstauflage unter dem Namen Founders Edition zum Verkauf anbieten.

Dieser erste Durchlauf bietet auch einen Rabatt von 20% auf den ursprünglichen Preis, wobei das System für 399 € im Vergleich zu seinem Basispreis von 499 € erhältlich ist. Darüber hinaus funktioniert das System mit einigen der größten Titel der aktuellen Gaming-Szene, wie Fortnite, League of Legends, Valorant, Rainbow Six, PUBG, CS: GO und vielen mehr.

Sehr bald werden wir euch mehr Details von Gamereactor mit Owo geben können, da wir das haptische System testen und unsere Spiele auf ein neues Level bringen werden. Und wenn Sie es auch bekommen möchten, können Sie es hier kaufen.