Sie können jetzt eine Stunde Sherlock Holmes The Awakened spielen

Der ukrainische Entwickler Frogwares hat eine völlig verständliche längere Zeit gebraucht, um sein nächstes Spiel, Sherlock Holmes The Awakened, zu veröffentlichen, da der anhaltende Krieg im Heimatland des Studios dem Entwickler unermessliche Probleme bereitet hat.

Davon abgesehen soll Sherlock Holmes The Awakened immer noch Anfang 2023 starten, und vor dem derzeit fehlenden genauen Datum hat der Entwickler eine einstündige Demo auf Steam veröffentlicht, um die laufende Steam Next Fest . Sie können eintauchen und eine Stunde dieses kommenden Detektivthrillers durchspielen, um zu sehen, wie er sich entwickelt, und um zu sehen, wie das Gameplay aussieht, hat Frogwares sogar einen Deep Dive-Gameplay-Trailer veröffentlicht, der mehr von dem zeigt, was auf Lager ist.

Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, Sherlock Holmes The Awakened selbst zu spielen, und schrieben einige Gedanken über unsere Erfahrungen mit dem Preview-Build. Achten Sie darauf, das hier zu überprüfen.