Manchmal spielst du Spiele, bei denen du gerne dabei sein würdest, Spiele, in die du eintauchst und von denen du fantasieren kannst, welche Abenteuer du erleben könntest, wenn ein kleiner Teil von dir herumlaufen würde, sich daneben benimmt und Ärger macht. Side Effects gehört nicht dazu... Weit davon entfernt. Tatsächlich fällt es mir schwer, Spiele zu finden, die weniger ansprechend sind als dieses hier. Die Vorstellung, an einen Tisch gefesselt zu sein und Pille um Tablette schlucken zu müssen, bis man tot umfällt, ist kein Traumszenario.

Das ist die Prämisse von Side Effects. Du bist ein Testsubjekt, das russisches Roulette mit potenziell tödlichen Drogen spielen muss. Buckshot Roulette war ein Hit und ging viral, als es vor fast zwei Jahren veröffentlicht wurde, und Side Effects hat das Konzept daraus übernommen, indem es den Waffenaspekt entfernt und stattdessen eine medizinisch verschriebene Pillendosis angewendet hat. Es geht jedoch nicht nur darum, zu schlucken und glücklich auszusehen. Nein, eine Vielzahl von Werkzeugen und Instrumenten ermöglicht es dir, eine weitere Runde zu überleben oder stattdessen einen Gegner zu bestrafen...

Du wirst erfahren, wie viele der Tabletten dein Leben beeinflussen, bevor sie auf den Tisch gelegt werden.

Anfangs ist es in diesem Zusammenhang ziemlich harmlos, da zwei von sechs Pillen dazu führen, dass du eines deiner vier Leben verlierst. Bevor die Runde beginnt, wählst du zwei Werkzeuge aus, die du zu deinem Vorteil nutzen kannst. Wir haben den Hammer, mit dem man Pillen zerschlagen kann, die Minzpastille, die man schluckt, um die Runde zu überspringen, und den Medikamententester, der unglaublich nützlich ist, weil er zeigt, ob die gewählte Pille gut oder schlecht ist. Es gibt noch viele weitere, mit denen du anderen Spielern Dinge stehlen oder sie zwingen kannst, eine bestimmte Pille zu nehmen. Da das Spiel ziemlich... Grafisch bietet es auch bizarre Elemente wie entfernte Augen und gezogene Zähne, und es ist vielleicht nicht die beste Spielwahl, wenn man Angst vor Nadeln hat.

Side Effects kann solo, gegen Freunde oder gegen zufällige Gegner gespielt werden, die ebenfalls dringend Medikamente brauchen. Dieses Spiel eignet sich definitiv am besten gegen andere, denn dann ist es am besten. Eine Pille, von der man weiß, dass sie einem KI-Gegner einen bösen Tod in den Hals zwingt, ist nicht ganz so befriedigend, wie die Stimmung eines guten (ehemaligen?) Freundes zu ruinieren und dessen Gesicht in purer Panik zu verzerren. Der Mehrspielermodus bietet Platz für bis zu vier Spieler, und die Matches sind recht lang, aber im Verlauf der Runden wird die Auswahl an Pillen sowohl größer als auch deutlich tödlicher.

Werbung:

Es ist wichtig, im Blick zu behalten, welche Pillen deine Gegner geschluckt haben, welche du selbst konsumiert hast und welche noch auf dem Tisch liegen. Wenn du das tust, hast du gute Überlebenschancen, aber manchmal musst du ein Risiko eingehen, und die Chancen stehen selten zu deinen Gunsten. Es ist ein Konzept, das sowohl Spaß macht als auch clever ist, auch wenn es im Grunde sehr einfach ist. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich gerne gesehen hätte, die Side Effects noch weiter angehoben hätten.

Analysieren Sie das Tablet und sehen Sie, ob es für Sie vorteilhaft ist oder nicht.

Es ist etwas langweilig, dass anfangs alle Versuchskaninchen gleich aussehen. Das Design funktioniert, wirklich, mit rasierten Köpfen, starrenden Augen, breiten Kiefern und keinerlei fehlender Nase. Side Effects sieht spaßig aus und die Entwickler (hirohun, Mr.Pootsley, Jaybooty, Lofar42 ) treffen die Ästhetik wirklich perfekt, aber es hätte nicht geschadet, ihre eigenen Patienten ein wenig zu modifizieren. Das hätte die Matches lebendiger gemacht und die Immersion weniger gebrochen. Nach ein paar Runden Pillen-Roulette sieht jeder ohnehin anders aus, dank der Side Effects der Tabletten, die sie schlucken. Gegen Ende sieht niemand besonders gut aus, und es ist wie eine Makeover-Session in einer psychiatrischen Klinik, in der niemand wirklich gewinnt.

Technisch, grafisch und visuell ist es kein Meisterwerk. Side Effects erreicht das, was es sich vornimmt, hauptsächlich dank seiner ästhetischen Entscheidungen. Es wird keine Preise für die beste Grafik gewinnen, aber es funktioniert. Auch die Musik sticht nicht hervor, da es mehr um Atmosphäre und Stimmung geht. Maschinen ratterten und knarrten, dazu kamen Patienten, die mit dem Kopf auf den Tisch schlugen, und Pillen, die vom Spielfeld abprallten. Zusammen mit der langweiligen, anonymen Musik im Hintergrund wird die Atmosphäre erheblich gesteigert. Wir sprechen hier nicht von einer guten Atmosphäre, wie man sich vorstellen kann, sondern eher von der Atmosphäre, die man oft erlebt, wenn man im Wartezimmer des Krankenhauses sitzt und um einen herum hustet, niest und seufzt.

Werbung:

Eine unglaublich spannende Mehrspielerrunde endete damit, dass ich der einzige Überlebende war. Ein sehr zufriedener Joel ganz links.

Ich mag Side Effects. Es macht Spaß, neue Werkzeuge freizuschalten, macht Spaß, Gegner zu ärgern, und macht noch mehr Spaß, ein Match zu gewinnen. Aber das ist nichts, wozu ich täglich zurückkehren werde – höchstens monatlich, um zu prüfen, ob neue Inhalte hinzugefügt wurden. Das ist ein Spiel, das perfekt für ein oder zwei wahnsinnig spaßige Spieleabende mit Freunden ist, aber mehr als das wirst du wahrscheinlich nicht mehr daraus ziehen. Allerdings kostet es weniger als 4 Pfund und ist definitiv lohnenswert.