Shuhei Yoshida erhält den Ehrenpreis von BIG Conference

HQ

Die Bilbao International Games Conference findet in nur einer Woche als erste Ausgabe des ehemals als Fun & Serious Game Festival bekannten Festivals mit dem neuen Namen und Format statt, und neben dem Kennenlernen einiger der Redner und Spiele, die es veranstalten wird, war es an der Zeit, den diesjährigen Ehrenpreis zu enthüllen. Und die Organisatoren haben gerade angekündigt, dass es niemand geringeres als Shuhei Yoshida, der japanische PlayStation-Veteran, sein wird.

Yoshida, der sich jetzt auf Indie-Studios konzentriert, die auf Sonys Konsolen veröffentlichen, wurde während der PS4-Generation zu einer der wichtigsten PlayStation-Figuren, als er die heute so genannten PlayStation Studios leitete, aber bereits seit den Zeiten der ursprünglichen PSX in den 90er Jahren mehrfach für eine ganze Karriere ausgezeichnet wurde, die sich der Innovation und Entwicklung des Unternehmens widmete.

Antonio Santo, Direktor von BIG, wird Yoshida-san am Samstag, den 19. November, im Rahmen der Veranstaltung im Baskenland den Ehrenpreis verleihen. Gamereactor wird als offizieller Medienpartner über alle Neuigkeiten und Entwicklungen, einschließlich der XII Titanium Awards, berichten.