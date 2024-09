Shrinking kehrt nächsten Monat zu Apple TV+ zurück

HQ

Es kommt nicht sehr oft vor, dass wir Harrison Ford in kleineren Projekten oder sogar in einer Serie sehen, aber genau das haben wir bekommen, als Shrinking letztes Jahr auf Apple TV+ debütierte. Nach dem Ende von Staffel 1 dauerte es nicht lange, bis Apple grünes Licht für eine zweite Ausgabe gab, und es ist fast an der Zeit, das zu sehen, denn uns wurde gesagt, dass Saison 2 am 16. Oktober beginnen wird.

Was die Chronik der Rückkehr von Shrinking betrifft, so wird uns gesagt, dass diese Staffel weiterhin Jason Segels "trauerndem Therapeuten folgen wird, der anfängt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten genau zu sagen, was er denkt. Er ignoriert seine Ausbildung und Ethik und findet sich dabei, wie er riesige, turbulente Veränderungen im Leben der Menschen vornimmt... einschließlich seiner eigenen."

Schauen Sie sich unten den Trailer für die zweite Staffel von Shrinking an.