Shōgun bekommt vor der Veröffentlichung einen neuen Trailer

Shōgun ist die neue historische Dramaserie, die in den USA auf FX und Hulu und in anderen Ländern auf Disney+ zu sehen sein wird. Es spielt im Japan des Jahres 1600, wo die Samurai in einen scheinbar endlosen Krieg verwickelt sind.

Die Überlebenden eines Schiffsunglücks werden in dieses Land, seine Politik und vieles mehr geworfen, als sie in einem nahe gelegenen Fischerdorf gestrandet aufgefunden werden. Für Fans historischer Dramen ist Shōgun genau das Richtige. Wie üblich erwarten wir in dieser Serie mehr Drama als Geschichte, aber interessant sollte es trotzdem sein. Halten Sie in den kommenden Tagen Ausschau nach unserer Bewertung.