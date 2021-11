Shin Megami Tensei V - DLC-Paket

HQ

Am Wochenende habe ich mich mit den Add-Ons von Shin Megami Tensei V beschäftigt, die bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zusätzliche Spieltiefe versprechen. Zum einen könnt ihr euch drei Nebenaufgaben dazukaufen, die alle in wenigen Minuten abgehandelt sind. Das Hauptspiel bietet über 60 optionale Quests und da fallen die paar Missionen natürlich kaum ins Gewicht. Mit einem Preis von je 4 bis 5 Euro sind diese DLCs auch relativ teuer - vor allem wenn man die generelle Wertigkeit des Hauptspiels betrachtet. Nach Abschluss erhaltet ihr aber immerhin einen hilfreichen, neuen Dämon für euer Team dazu.

In „Das Streben der Göttin" müssen wir Zeus' Tochter Artemis beweisen, dass wir der „Hercules von Tokyo" sind. Sie schickt uns nach Abschluss des ersten Kapitels auf die Jagd nach einer Schlange und fordert uns anschließend selbst zum Duell heraus. Wenn ihr sie im normalen Spielverlauf freischaltet, könnt ihr sie aufgrund ihrer vielen Elementarresistenzen sicher gut gebrauchen, vor allem da das zweite Gebiet nicht so leicht ist. Sie ist Level 37, hat aber bereits Zugriff auf einige sehr hilfreiche Fähigkeiten. Setzt idealerweise Feuer gegen sie ein, Wind und physische Angriffe helfen euch aber ebenfalls.

Die Aufgabe „Der Zorn der Königin" fällt ein bisschen gradliniger aus. Mit der Königin ist Cleopatra gemeint, die nach internen Streitigkeiten aus der Organisation Bethel Ägypten vertrieben wurde und seitdem ziemlich stinkig ist. Sie wird während des Kampfes versuchen, euch den Kopf zu waschen und dank starker Zaubern richtet sie eine Menge Magieschaden an, falls eure Werte zu niedrig sind. Sie ist zwar "nur" Stufe 61, aber vielleicht wollt ihr ein paar Level steigen, ehe ihr die Konfrontation mit ihr sucht. Lasst im Duell auf jeden Fall die Finger von Magie (außer es ist Dunkelmagie) und setzt auf physische Angriffe.

In „Des Doktors erster, letzter Wunsch" befassen wir uns mit dem Teufel Mephisto, der einen Pakt mit einem Wissenschaftler geschlossen hat. Der Forscher untersucht seit langer Zeit den Zusammenhang zwischen Wissen und Körper und deshalb ist er höchst erfreut, dass eines Tages ein waschechter Nahobino vor ihm steht. Mephisto rettet uns vor unangenehmen Befragungen, allerdings ist der Kampf mit ihm gar nicht so leicht. Er ist immun gegen physische Angriffe und saugt dunkle Energie in sich auf. Zusätzlich kann er sich selbst stärken und Feinden mit Statuseffekten außer Kraft setzen. Er ist Level 79 und einer der härteren Gegner, die ihr im Spiel findet. Zum Glück ist er gegen Magie nicht gefeit, vor allem Licht mag er nicht.

Die Konfrontation mit dem Superboss Fury Shiva ist eine der schwersten Begegnungen, die ihr in Shin Megami Tensei V auf euch nehmen könnt. Verglichen mit dem Demi-fiend, der am Ende der Quest-Kette „Rückkehr eines wahren Dämons" auf euch wartet, ist dieser Kampf jedoch der reinste Spaziergang. Dieses DLC lohnt sich sehr, da es dem JRPG insgesamt zehn neue Dämonen hinzufügt und viel Nostalgiewert für Fans von Shin Megami Tensei III: Nocturne bietet. Matador (Level 24) wartet im Minato auf euch, Daisoujou (Level 30) und Hell Rider (Level 36) machen das zweite Gebiet Shinagawa unsicher, während die vier apokalyptischen Reiter (sie reichen von Level 43 bis Stufe 57) in Chiyado auf euch warten. Mother Harlot und Trumpeter fordern euch in Taito heraus und dementsprechend stark sind sie auch (Level 64 und Level 73).

Nach jedem Sieg könnt ihr den neuen Fiend heraufbeschwören und ihr erhaltet ein Menora, das den nächsten Gegner auf den Plan ruft. Habt ihr alle neun Herausforderer überwunden, könnt ihr den Demi-fiend persönlich in der Halle des Chaos herausfordern, doch dazu benötigt ihr ein extrem mächtiges Team mit überragenden Werten. Die Hauptfigur aus SMT3 ist Stufe 99, er hat keine Schwächen und er beschwört zufällige Verbündete der Stufe 90 herauf, die ihn in vielerlei Hinsicht unterstützen.

Selbst auf dem Casual-Schwierigkeitsgrad steckt der Typ eine Menge Schaden ein und er kann seine Party komplett heilen. Darüber hinaus verfügt er über zwei One-Hit-Attacken, die euch entweder zufällig oder in jedem Fall töten können. Um diese Attacken nicht zufällig heraufzubeschwören (was theoretisch trotzdem in jedem Zug möglich ist), müsst ihr dafür sorgen, dass sein Team wertvolle Züge verschwendet... war gar nicht so leicht ist. Selbst wenn ihr diese größte Herausforderung von Shin Megami Tensei V nicht abschließt, lohnt sich der Nostalgietrip meiner Meinung nach. Für 10 Euro bekommt ihr hier einiges geboten, aber realistisch betrachtet müsst ihr im New Game+ stecken, um gegen dieses Überwesen eine Chance zu haben.

Dann gibt es noch die Mitama-Tänze, die euren Spielfortschritt generell erleichtern sollen. Ihr könnt damit in den Einstellungen festlegen, ob die seltenen Mitamas häufiger erscheinen oder nur normal selten auftreten. Die Kämpfe gegen diese Feinde müsst ihr immer noch selbstständig ausfechten und das ist ein relativ nerviger Prozess, da diese Gegner nur eine einzige Elementarschwäche aufweisen, die auch noch in jedem Kampf unterschiedlich ausfällt. Die müsst ihr herausfinden (am besten mit einem Spyglass) und dann braucht ihr auch noch die passende Attacke (oder das richtige Item). Wenn ihr nicht schnell genug vorgeht, fliehen die Feinde einfach.

Kämpfe gegen die Mitamas lohnen sich in der Regel immer und je weiter ihr im Spiel kommt, desto mehr Vorteile erhaltet ihr nach einem Sieg. Für den Spielfortschritt ist das nicht zwingend erforderlich, aber wenn ihr im Spielverlauf verlässlicher gegen diese Feinde kämpft, merkt ihr sicherlich ein paar Vorteile. Gerade wenn ihr neu in ein Gebiet gelangt, dann lohnt es sich allein für die EP, diese Kämpfe aufzusuchen. Ich konnte meinen ersten Spieldurchlauf nach 75 Stunden mit dem Maximallevel 99 abschließen, ohne gezielt nach diesen Kreaturen suchen zu müssen. Die letzten 20 Level konnte ich zum Beispiel mit dem Item „Gospel" aufsteigen, die man vom Kushi Mitama (silbergrau) oder als Belohnung erhält.

Der Ara Mitama (rot) lässt beim Tod Items fallen, die den Erfahrungsbalken eines verbündeten Dämons auffüllen. Vom Nigi Mitama (hellblau) erhaltet ihr Glory-Kristalle, die euch mit dieser speziellen Währung belohnen. Saki Mitama (gelb) gewährt wertvolle Items, die ihr teuer bei Gustave verkaufen könnt. Abgesehen von Macca (für die kostspieligen Late-Game-Fusionen) und Ruhm - damit kauft man sich bei Sophia in der World of Shadows passive Talente - werde ich die Mitamas aber vermutlich nicht brauchen.

Ob ihr das alles wirklich benötigt, müsst ihr natürlich selbst wissen. Die neuen Dämonen sind stark und euch erwarten einige Kämpfe, die zwischendurch sicherlich sehr spannend sein können. Seid ihr mit dem Spiel bereits durch, verlieren diese Begegnungen allerdings ihren Anspruch und ihr erhaltet im besten Fall neue Verbündete, die ihr gar nicht mehr gebrauchen könnt. Die Menora-Sammel-Quest ist das einzige DLC, das ich guten Gewissens empfehlen kann, denn die anderen Add-Ons sind leider eher Füllmaterial, die Atlus wahrscheinlich lieber ins Hauptspiel hätte integrieren sollen. Dass man für hilfreiche Einstellungsmöglichkeiten überhaupt erneut zur Kasse gebeten wird, fühlt sich leider auch nicht sehr gut an. Zum Glück braucht man das nicht unbedingt.