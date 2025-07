Shigeru Miyamoto konnte nicht aufhören, Dinge in Donkey Kong Bananza zu zertrümmern

HQ

Während der Entwicklung von Donkey Kong Bananza hat Shigeru Miyamoto, der den Charakter einst erschaffen hat, das neue Abenteuer getestet. Aber laut Produzent Kenta Motokura kam Miyamoto nicht sehr weit. Stattdessen schien er mehr daran interessiert zu sein, Dinge zu zertrümmern, als im Spiel voranzukommen.

Motokura wertete dies jedoch als positives Zeichen. Er glaubte, dass, wenn Miyamoto Spaß an diesem Aspekt des Spiels hätte, die Spieler hoffentlich neugierig sein würden, was das Erlebnis sonst noch zu bieten hatte.

"Mr. Miyamoto hat das Spiel gelegentlich überprüft. Aber anstatt im Spiel voranzukommen, blieb er nur bei einem Punkt, schlug und grub viel herum. Es war gut, ihn so spielen zu sehen... Es hat bewiesen, dass es viele Dinge gibt, auf die die Spieler im Spiel neugierig sein könnten", sagte Motokura in einem Interview mit The Guardian.

Es ist nicht das erste Mal, dass Miyamoto sich während des Spieltests auf ein einzelnes Detail fixiert. Laut dem Regisseur von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Hidemaro Fujibayashi, verbrachte Miyamoto während der Entwicklung des Spiels die meiste Zeit damit, auf Bäume zu klettern. Dies veranlasste das Team, Dinge hinzuzufügen, die die Spieler in Bäumen und in der ganzen Welt entdecken konnten, um die Erkundung zu fördern. Miyamoto jedoch ignorierte all das – und kletterte einfach weiter.