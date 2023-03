Sherlock Holmes The Awakened startet nächsten Monat

HQ

Aufgrund des anhaltenden Krieges in der Ukraine hat sich der Entwickler Frogwares Zeit genommen, um Sherlock Holmes The Awakened fertigzustellen. Während es sich mit der Entwicklung eines Spiels in einem Land im Krieg auseinandersetzt, musste das Studio Sherlock Holmes The Awakened" target="_blank">den Titel ein paar Mal verschieben, aber jetzt ist es tatsächlich bereit, den Titel in die Hände der Fans zu bekommen.

Frogwares hat angekündigt, dass Sherlock Holmes The Awakened am 11. April 2023 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen wird und als eine von drei Editionen erscheinen wird.

Der Standard Edition wird nur das Spiel enthalten und für 39,99 € erhältlich sein. Der Deluxe Edition enthält außerdem ein Nebenquest-Paket und sechs exklusive Outfits und kostet 49,99 €. Schließlich wird das Premium Edition alle oben genannten sowie ein digitales Artbook und einen Soundtrack enthalten, aber nur PC sein - es wird 54,99 € kosten.

Zusätzlich zu diesen Editionen gab Frogwares auch bekannt, dass die Vorbestellungen für Sherlock Holmes The Awakened begonnen haben und jeder, der sich entscheidet, das Spiel vorzubestellen, Zugang zu drei zusätzlichen Outfits erhält.