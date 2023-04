HQ

Vor zwei Jahren erkundete Frogwares in Sherlock Holmes: Chapter One die Vergangenheit des berühmtesten Detektivs von allen. Jetzt erweckt der ukrainische Entwickler seine eigene Vergangenheit mit Sherlock Holmes The Awakened wieder zum Leben - einem ausgewachsenen Remake seines Abenteuerspiels aus dem Jahr 2007, in dem der Detektiv erneut Lovecraft-Schrecken erlebte. Die Frage ist dann, ob es sich um ein freudiges Wiedersehen handelt oder ob die Vergangenheit am besten begraben bleibt, wie es oft in Cthulhu Mythos der Fall ist.

Langjährige Fans werden es schwer haben, Sherlock Holmes The Awakened zu erkennen, da fast jeder Aspekt des Originals, sei es das Weltdesign, die Grafik, die Gameplay-Mechanik und sogar der Kamerawinkel, geändert wurde, um das Spiel mehr an die neuesten Einträge des Entwicklers anzupassen. Eines bleibt jedoch relativ unverändert, und das ist die Geschichte. Was meistens eine gute Sache ist, da es sowohl erschreckt als auch unterhält.

Beginnend mit einer scheinbar einfachen Entführung, nimmt dich das zentrale Geheimnis mit auf eine ziemliche Reise. Von den nebligen Straßen Londons aus folgen Sie Hinweisen, die Sie über den Atlantik ins sonnige New Orleans und später tief in den Bayou führen, wo unbekannte Schrecken lauern.

Getreu dem Stil von Lovecrafts ursprünglichen Kurzgeschichten sind Gewalt und sichtbare Monster selten, und stattdessen baut das Spiel Spannung mit einer düsteren Atmosphäre und vielen nervenaufreibenden Andeutungen auf. Man ist immer ein oder zwei Schritte zwischen der schattenhaften Verschwörung, die man verfolgt, bis zum klimatischen Finale, das es leider nicht ganz schafft, den spannenden Aufbau zu liefern.

Insgesamt ist es eine anständige Geschichte, die durch eine unbeholfene Präsentation und einen Mangel an Charakterisierung etwas enttäuscht wird. Die Animationen sind ein bisschen ruckartig, Charaktermodelle tauchen ein und aus, wenn die Kamera in eine Ich-Perspektive wechselt, wenn sie Gegenstände untersucht, und die Lippen, nun, sie sind fast der wahre Lovecraft-Horror des Spiels, bewegen sich in ihrem eigenen ruckartigen Rhythmus ohne Bezug zu dem, was tatsächlich gesagt wird.

Nicht, dass Dialoge so wichtig sind, da es ziemlich klar ist, dass viele der Charaktere des Spiels ursprünglich hauptsächlich für Rätsel und Hinweise und nicht für Story-Zwecke entwickelt wurden. Abgesehen von Holmes und Watson selbst glänzt keiner der Nebendarsteller wirklich, und obwohl die Dialoge brauchbar sind, sind sie weit entfernt von den erzählerischeren Abenteuern der Tell Tale-Sorte.

Sherlock Holmes: Chapter One führte eine ganze Reihe neuer Optionen in Sherlocks investigatives Toolkit ein. Leider hat die Figur, obwohl sie jetzt ein etablierter Detektiv ist, der in seiner ikonischen Baker Street-Wohnung untergebracht ist, nicht wirklich viel aus seinem letzten Ausflug gelernt. Das Gameplay besteht immer noch darin, die Umgebung nach Hotspots zu durchkämmen (die glücklicherweise per Knopfdruck hervorgehoben werden können) und - wenn alle Hinweise gesammelt sind - Schlussfolgerungen im sogenannten Mind Palace zu ziehen.

Während das Spiel, im Gegensatz zum vorherigen Eintrag, keine offene Welt ist, enthalten die einzelnen Kapitel immer noch ziemlich große Umgebungen, so dass Sie auch Einheimische nach dem Weg fragen und Spuren oder Spuren beobachten müssen, die Sie zum eigentlichen Tatort führen könnten. Das Gameplay funktioniert in diesen Situationen - wenn Sie die Ermittlungen durch Ihre eigenen Abzüge durchführen. In dieser Hinsicht sind die mentalen Rekonstruktionen von Tatorten einmal mehr das eigentliche Highlight.

Gleichzeitig ist es sehr klar, dass die Mechanik auf offenere, weniger lineare Erfahrungen zugeschnitten ist. Wenn man sich durch die lineareren Kapitel des Spiels bewegt, fühlt sich die grundlegende Mechanik oft zu unbeteiligt an. Die meiste Zeit denkt man nicht wirklich für sich selbst, sondern wird durch eine günstig platzierte Spur von Hinweisen durch die Umgebung geführt, die Holmes ohne große Hilfe von Ihnen, dem Spieler, entwirrt. Einfach ausgedrückt, fühlt man sich oft mehr wie Watson als wie Sherlock selbst.

Apropos Watson: Holmes' treuer Kumpel spielt in dieser neuen Version von Sherlock Holmes The Awakened eine viel größere Rolle als das Original, sowohl in Bezug auf die Story als auch auf das Gameplay. Der Arzt und angehende Autor ist durchsetzungsfähiger als es oft der Fall ist, und sein Zusammenspiel mit Holmes ist mit Abstand der Höhepunkt der Geschichte. Seine Hintergrundgeschichte - die beinhaltet, dass er im britischen Krieg in Afghanistan gedient hat - wird detailliert untersucht, und es ist sicherlich willkommen, mehr über diesen oft eindimensionalen Charakter zu erfahren.

Sie können sogar in einigen Fällen als Watson spielen, z. B. wenn Sie eine Waffe abfeuern oder ein Boot im Louisiana-Bayou steuern. Leider bietet Watson neben diesen kurzen Action-Sequenzen kein alternatives Gameplay, da er sein investigatives Toolkit mit Holmes teilt. Eine etwas andere Erfahrung als Watson oder die Möglichkeit, frei zwischen den Charakteren zu wechseln, hätte wahrscheinlich viel dazu beigetragen, die Dinge ein wenig aufzupeppen.

Genau wie Sherlock Holmes: Chapter One gräbt sich The Awakened tiefer in die überraschend zerbrechliche Psyche von Sherlock ein. Dies hat zu einigen brandneuen Story-Sequenzen geführt, in denen der Detektiv in einer Art alptraumhafter Lovecraft'scher Höllenlandschaft gefangen ist, in der sich sein üblicher rationaler Verstand als wenig nützlich erweist. Stattdessen müssen Sie clevere Umwelträtsel lösen, die eine traumhaftere Logik beinhalten. Diese Sequenzen sind kurz, aber sie fügen etwas dringend benötigte Gameplay-Abwechslung und Dosen kosmischen Horrors hinzu.

Mit einem Preis von 39,99 € und einer Laufzeit von etwas mehr als 12 Stunden bietet Sherlock Holmes The Awakened ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie ich bereits in einer früheren Vorschau geschrieben habe, fühlt sich das Spiel in vielerlei Hinsicht wie eine Erweiterung des exzellenten Sherlock Holmes: Chapter One an und baut somit auf einem soliden Fundament auf. Diesmal gibt es jedoch mehr Mängel, von denen die meisten wahrscheinlich auf die Tatsache zurückzuführen sind, dass Frogwares bei der Entwicklung ihres nächsten Open-World-Titels unterbrochen wurden.

Aufgrund des Krieges in ihrer Heimat Ukraine entschieden sie sich, stattdessen dieses Spiel zu machen, was sie in etwas mehr als einem Jahr getan haben - alles in allem eine ziemlich beeindruckende Leistung. Davon abgesehen wird Sherlock Holmes The Awakened durch seinen kurzen Entwicklungszyklus verraten, und letztendlich fühlt sich das Spiel zwischen zwei Welten gefangen an - nicht ganz auf dem Niveau moderner filmischer Abenteuer und nicht herausfordernd genug, um Fans klassischer Point-and-Click-Adventures zu gefallen.