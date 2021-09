Sherlock Holmes Chapter One-Trailer ermittelt Mitte November

HQ

Frogwares hat via Pressemitteilung bestätigt, was der Microsoft Store bereits Mitte der Woche durchsickern ließ: Sherlock Holmes Chapter One wird am 16. November für PC, Playstation 5 und Xbox Series veröffentlicht. Der Titel ist außerdem für PS4 und Xbox One vorgesehen, allerdings wird das Detektivabenteuer erst zu einem späteren Zeitpunkt auf diesen Systemen erscheinen.

Darüber hinaus haben wir diese Woche ein umfangreiches Gameplay-Video erhalten, in dem die Entwickler genau erklären, welche Spielmechaniken zum Einsatz kommen, wie sich der junge Detektiv bei Ermittlungen anstellt und auf welche Dinge man bei einer Befragung achten muss.

