Sherlock Holmes Chapter One ist mindestens 15 Stunden lang

Der ukrainische Entwickler Frogwares steht derzeit im Konflikt mit ihrem früheren Verlag Big Ben, aber das hindert sie nicht daran, sich auf ihr bevorstehendes Spiel Sherlock Holmes Chapter One zu konzentrieren. In einem langen Interview auf GamingBolt spricht der Produzent und Community-Manager Sergey Oganesya über das geplante Vorhaben, das sie Ende Mai vorgestellt haben.

Da wir es in diesem Spiel mit einem jungen Sherlock Holmes zu tun bekommen, äußert sich der exzentrische Charakter dieser Figur anders, als wir es aus Conan Doyles Originalwerken kennen: "Unser Sherlock ist viel volatiler und arroganter als sein zukünftiges Ich. Er ist bereits brillant, aber er muss noch lernen, seine Emotionen zu kontrollieren", sagt Sergey Oganesya.

Sherlock Holmes Chapter One findet auf einer Mittelmeerinsel mit großen kulturellen und wirtschaftlichen Unterschieden statt, die wahrscheinlich den Nährboden für einige aufregende Geheimnisse bilden werden. Der Entwickler erinnert daran, dass wir eine offene Welt vorfinden werden, die jedoch etwas kleiner sein wird als das, was wir in Frogwares vorherigem Spiel The Sinking City gefunden haben. Das vielleicht interessanteste Element aus diesem Interview dreht sich um die detektivischen Nachforschungen und Untersuchungen:

"Das mag für manche Leute entmutigend klingen, aber letztendlich müssen die Spieler das Gefühl haben, aufgrund ihres Denkens selbst zu den Schlussfolgerungen gekommen zu sein - und nicht, weil das Spiel ihnen Schritt für Schritt gesagt hat, was zu tun ist. Wenn das Spiel euch auf magische Weise die Lösungen und alles präsentiert, müsst ihr nur an die richtige Stelle laufen und jedes hervorgehobene Objekt oder jeden Hinweis aufsaugen. Dann habt ihr aber das Gefühl, dass ihr nur eine Reihe von Aufgaben erledigt habt und kein Rätsel lösen musstet", gibt der Produzent des Spiels zu bedenken.

Frogwares' Sherlock-Holmes-Spiel soll etwa 15 Stunden lang dauern, wenn man nur das tut, was zwingend von uns gefordert wird. Da die Spielwelt jedoch offener ist, schätzen die Entwickler, dass manche Spieler zwischen 35 bis 40 Stunden benötigen werden, um alles zu erledigen. Unter anderem wird es möglich sein, Holmes frische Kleidung zu besorgen und das Aussehen eines Herrenhauses zu verändern. Sherlock Holmes Chapter One soll voraussichtlich irgendwann im Jahr 2021 für PC, Playstation 4 und Xbox One, sowie auf den jeweiligen Konsolen der nächsten Generation veröffentlicht werden. Im selben Interview mit Gaming Bolt stellt Frogware fest, dass möglicherweise eine Switch-Version ins Spiel kommen könnte.

