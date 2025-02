She-Hulk könnte in Daredevil: Born Again erscheinen

HQ

Tatiana Maslany - die Schauspielerin von She-Hulk - hat den Wunsch geäußert, zurückzukehren. Konkret wäre sie bereit, in der neuen Daredevil-Serie, die nächsten Monat auf Disney+ erscheint, ins MCU zurückzukehren. Im Gespräch mit ScreenRant hatte Maslany Folgendes zu sagen:

"Würde ich wiedergeboren werden? Ich meine, absolut, er war so großartig. Er war so lustig, es war wirklich lustig, mit ihm zu spielen. Und ich denke, was er so gut gemacht hat, war, eine Figur zu nehmen, die in einem anderen Ton existiert, und sie völlig an diesen neuen Ton anzupassen, während er immer noch die Integrität der Figur bewahrte, was eigentlich sehr lustig ist. Zu sehen, wie er mit dieser Art von alberner Welt kollidiert."

Maslany sagte auch, dass sie eine Menge ernsthafter Knochen in ihrem Körper hat, was darauf hindeutet, dass sie sich vielleicht an die geerdete Natur von Daredevil: Born Again anpassen könnte, wenn sie auftauchen würde. Es ist unwahrscheinlich, dass wir sie in der aktuellen Staffel der Serie sehen werden, aber vielleicht könnte sie später einen Cameo-Auftritt haben.

She-Hulk sah Matt Murdock als Anwaltskollegen neben der grünen Justizmaschinerie auftreten, und es gab sogar ein wenig romantisches Flair zwischen den beiden, das wieder aufflammen könnte, sollte She-Hulk in Daredevil: Born Again auftauchen.