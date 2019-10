Shawn Layden verlässt Sony Interactive Entertainment

Shawn Layden ist jemand den wir stets mit Sony in Verbindung gebracht haben, von Interviews bis hin zu E3 Pressekonferenzen. Nun verkündete der PlayStation Twitter-Account, dass Layden Sony Interactive Entertainment verlässt. Layden war bisher der World Wide Studios-Vorsitzende für das Unternehmen.

''Seine visionäre Führung wird sehr vermisst werden. Wir wünschen ihn alles Gute für und viel Glück für seine zukünftigen Bestreben und sind zutiefst dankbar für seine langjährige Arbeit. Danke für alles, Shawn'',

Layden trat 2016 seine neue Rolle an und war zuvor bereits für Jahrzehnte in dem Unternehmen tätig. Seit 2016 haben wir viele Exklusivtitel für die PS4 erhalten, alleine God of War und Spider-Man im vergangenen Jahr. Das führte letztendlich dazu, dass Sony dieses Jahr Insomniac Games erwarb.

Werdet ihr ihn vermissen?