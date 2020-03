Shantae and the Seven Sirens starten Abenteuer in Kürze auf Konsole und PC

Entwickler WayForward plant eigenen Aussagen zufolge den charmanten und bunten Plattformer Shantae and the Seven Sirens am 28. Mai dieses Jahres zu veröffentlichen. Das Spiel basiert auf der Apple-Arcade-Edition, die um neue Umgebungen, Dungeons, Fähigkeiten, alle bisherigen Updates und den Anime-Zwischensequenzen aktualisiert wurde. Im farbenfrohen Abenteuer untersucht die Titelheldin Shantae merkwürdige Vorkommnisse auf einer tropischen Insel.

Das Spiel führt vollständig animierte Zwischensequenzen in die Serie ein und lässt das alles auch noch in 4K-Pracht erstrahlen. WayForward gab außerdem bekannt, dass eine physische Version des Spiels in Zusammenarbeit mit Limited Run Games veröffentlicht wird. Genauere Einzelheiten dazu werden jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Lest mehr über das Spiel auf der offiziellen Webseite nach.