Shantae 5 heißt mittlerweile Shantae and the Seven Sirens

Der fünfte Ableger der langjährigen Shantae-Serie, die 2002 auf dem Gameboy Color entstand, soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Wir kannten das Game bislang lediglich als Shantae 5, allerdings wurde es diese Woche offiziell umbenannt. Der finale Titel heißt Shantae and the Seven Sirens, schreibt Entwickler WayForwards auf ihren sozialen Medien. Der Plattformer soll auf iOS, PC, Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlicht werden und Gebrauch von Shantaes ikonischen Tanzfähigkeiten machen, mit denen wir eine finstere Bedrohung bekämpfen müssen. Die hat sich nämlich auf einer tropischen Insel breitgemacht und droht damit, das Paradies zu unterwerfen.