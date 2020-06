Shadow Man nimmt in erstem überarbeiteten Gameplay Seelenernte wieder auf

Bereits vor der Jahrtausendwende wurden dreidimensionale Spiele mit Substanz und Detailreichtum angefertigt (auch wenn man sich das aus heutiger Sicht nur noch schwer vorstellen kann). Die Entwickler von Acclaim waren diesbezüglich ganz besonders erfolgreich, denn eines ihrer berühmtesten Spiele ist Shadow Man. Das dunkle Abenteuer ist gefüllt mit Rätseln, Plattforming und Kämpfen und obwohl es mittlerweile einige Mängel aufweist, hat sich Nightdive Studios Anfang des Jahres dazu entschieden, das Abenteuer zu restaurieren und ein Remaster anzufertigen.

Genau wie bei Turok und System Shock handelt es sich hierbei um eine verbesserte Version, die in 4K-Auflösung wiedergegeben wird. Die polygonale Modellierung und die ursprünglichen Texturen wurden beibehalten, neu ist hingegen die Integration von Inhalten, die Acclaim im Original aus verschiedenen Gründen entfernt hat. Auch beim Verhalten einiger Feinde und der klobigen Steuerung hat sich etwas getan, denn trotz Nostalgie kann man einige Zeichen der Zeit ausbügeln, ohne vielen Leuten auf die Füße zu treten. Das Ergebnis ist im neuen Gameplay-Trailer mit der Alpha-Version zu sehen, der am Wochenende präsentiert wurde. Shodow Man Remastered basiert auf der Kex-Engine des Studios und es soll noch dieses Jahr für PC, Nintendo Switch, PS4 und Xbox One starten.