Wer mag schon Geisterpiraten und die Jagd nach "Booty"? Nun, Beute, wie in versunkener Schatz, nicht das andere Zeug, für das das Wort heutzutage verwendet wird. Ich habe gerade die Sea of Thieves-Erweiterung Monkey Island rezensiert, daher war es nur natürlich, direkt zu Shadow Gambit: The Cursed Crew zu gehen, wo es mehr oder weniger um die gleichen übernatürlichen Seeleute geht. Shadow Gambit, The Cursed Crew ist ab dem 17. August für PC, wo ich es gespielt habe, sowie für Xbox und Playstation 5 erhältlich. Das Spiel wird von Mimimi, einem deutschen Entwickler, entwickelt.

Shadow Gambit: The Cursed Crew spielt in der Karibik, als die Piraten auf ihrem Höhepunkt waren, und handelt von Afia Manicato, wie die Hauptfigur treffend heißt, die auf der Suche nach ihrem Schiff, der "Red Marley", ist. Der Name des Schiffes ist eine Anspielung auf Monkey Island, und der Ton des Spiels lehnt sich stark an die Atmosphäre der Monkey Island-Spiele an. Afia hat das Pech, untot zu sein und das Schwert, das sie getötet hat, steckt ihr durch den Magen, was sogar als Spielmechanik verwendet wird.

Die Inquisition ist in die Karibik gekommen und will alles Übernatürliche ausrotten, da es satanisch ist. Sie machen sich jedoch selbst das Übernatürliche zunutze, um die geisterhaften Piraten zu jagen. Nach der Einführung wird Afia von einer Stimme angesprochen, die sich als das Schiff selbst entpuppt, das von der extremistischen Inquisition und ihren nicht ganz so reinen Methoden befreit werden will. Das Schiff wird dann zu einer zentralen Figur, da es seine eigenen, nicht ganz so reinen Hintergedanken hat. Es ist eine großartige Geschichte, die dich auf ein Abenteuer voller Intrigen und Geheimnisse mitnimmt, und die Atmosphäre ist fantastisch, da die karibischen Inseln, die du erkundest, voller Details sind. Darüber hinaus gibt es viele Charaktere, die kleine Gespräche über den Alltag normaler Sterblicher führen. Es vermittelt ein großartiges Gefühl für eine lebendige und farbenfrohe Welt.

Afia findet ihr Schiff nach ein paar Missionen, und hier hast du die Wahl, wen du auf dem ansonsten toten Schiff wieder zum Leben erwecken möchtest. Die Person, die du wieder zum Leben erweckst, wird zu einem Charakter, den du auf deine Missionen mitnehmen kannst, und jeder von ihnen hat Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, die Dinge zu tun, die er während der zehn Kurse des Spiels tun muss. Diese Mechanik wird immer spannender, da du aus acht anderen Charakteren wählen kannst, die du auf dem Weg freischaltest. Jeder von ihnen hat coole Fähigkeiten, die es dir ermöglichen, die Missionen so zu erfüllen, wie es dir am besten passt. Diese strategische Herangehensweise an die Missionen ist sehr unterhaltsam und macht die Levels sehr wiederspielwert.

Nachdem du das Schiff gefunden hast, musst du nach dem Piraten Moredechai, seinem ehemaligen Besitzer, und einem möglichen Schatz suchen, was eine stereotype Piratensache ist. Die Geschichte ist lustig und unterhaltsam, voller Humor und toller Ideen. Die Sprachausgabe ist jedoch ein bisschen ein Hit und Miss und nicht alle Charaktere sind gleich erfolgreich, aber insgesamt sind sie alle ziemlich lustig. Es kann nur ein wenig aus der Erfahrung nehmen, dass das ansonsten gute Skript nicht so gut behandelt wird, wie es es verdient. Aber okay, es sieht nicht so aus, als hätten die Entwickler ein riesiges Budget zum Spielen, also ist es genehmigt.

Shadow Gambit, The Cursed Crew, ist ein isometrisches Stealth-Spiel. Ein Spiel, bei dem du dich durch die Kurse schleichen musst, und das mit so viel Stil wie möglich. Du kannst wählen, ob du die Feinde töten möchtest oder ob du alles ohne Töten tun möchtest, wenn du eher ein Pazifist bist. Wie bereits erwähnt, hast du die Protagonistin Afia und acht weitere Charaktere, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten, die dir helfen, dich über die großen Plätze zu schleichen. Afia kann mit dem Schwert im Bauch einen Angriff durchführen, sich zu ahnungslosen Feinden teleportieren und sie töten, ohne dass sie es merken. Der Doktor kann Sporen auswerfen, um Feinde auf ihren Patrouillen umzudrehen, und sie kann auch temporäre Büsche schaffen, in denen sie sich verstecken kann. Pinkus kann die Feinde übernehmen und hinter den feindlichen Linien Chaos stiften, und so weiter und so fort. Diese Mechaniken machen die Missionen super spannend, da du die Fähigkeiten auswählen musst, von denen du glaubst, dass sie die anstehende Aufgabe am besten erfüllen. Ich persönlich mochte es, die Strecke Probe zu fahren und nur zu versuchen, so weit wie möglich zu kommen, um zu sehen, wo die Feinde waren. Diese Testmissionen endeten selten gut, aber es machte es viel einfacher, einen Plan zu machen. Ich mochte diesen Ansatz, und er hat meine Zeit im Spiel wahrscheinlich etwas länger gemacht als andere, die die Missionen direkter angehen.

Wie bereits erwähnt, werden die Inseln, auf denen du herumschleichen musst, aus einer isometrischen Perspektive gesehen, was bedeutet, dass du alles aus einem schrägen Winkel von oben siehst. Shadow Gambit: The Cursed Crew hat die coole Funktion, dass man sehr weit herauszoomen und ganz nah heranzoomen kann. Wenn Sie auf das Maximum herauszoomen, sehen Sie Feinde und Ihre eigenen Charaktere als Teile auf einer Karte, und es ist eine großartige Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen und einen Schlachtplan zu erstellen, wie Sie alles angehen möchten. Sie können jedoch auch heranzoomen, um Freunde und Feinde aus nächster Nähe zu sehen, sowie den Sichtkegel, den sie haben, sodass Sie sehen können, wohin sie schauen, damit Sie nicht entdeckt werden. Wenn dies der Fall ist, ertönt ein Alarm und die Feinde verlassen ihre Routen, um in den Büschen und Schatten nach Ihnen zu suchen. Wenn Sie ungesehen bleiben, verschwindet der Alarm wieder. Die künstliche Intelligenz der Feinde ist jedoch nicht die beste und ich fand oft, dass sie sehr leicht zu täuschen waren, wenn sie paranoid waren und nach Ihrem Charakter suchten. Leider konnte dies oft ausgenutzt werden, um sie aus dem Hinterhalt zu überfallen und einen nach dem anderen zu ermorden, was meiner Meinung nach nicht der Sinn des Spiels ist. Auch dies ist wahrscheinlich auf das knappe Budget zurückzuführen, und es gibt mehrere Beispiele dafür, dass die Ideen des Spiels ein wenig scheitern, indem sie nur bis zu einem bestimmten Punkt funktionieren. Schade, denn hier gibt es viel zu mögen.

Alles in allem ist Shadow Gambit: The Cursed Crew eine wirklich aufregende Erfahrung, voller großartiger Ideen und Atmosphäre, die aber leider durch die begrenzten Ressourcen, die den Entwicklern zur Verfügung stehen, zurückgehalten wird. Insgesamt war das Spiel jedoch eine großartige Erfahrung, und ich freue mich auf eine mögliche Fortsetzung, wenn sie die Ideen des Spiels noch ein wenig weiterentwickeln können.