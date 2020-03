Shadow Arena weitet im April Beta-Phase aus

Pearl Abyss hat uns letzte Woche darüber informiert, dass sie die Closed Beta für ihr Actionspiel Shadow Arena ausweiten werden. Vom 17. bis zum 20. April können Interessierte erneut in das Spiel schauen. Der Entwickler stellt normale Online-Matches und KI-Modi vor, hat seit dem letzten Mal angeblich das Matchmaking-System überarbeitet und Balancing-Updates an den Charakteren vorgenommen. Wer bereits an einer früheren Testphase teilgenommen hat, erhält einen sogenannten "Premium-Beta-Key", mit dem ihr ein paar Gegenstände im Spiel freischaltet. Ihr könnt euch nach wie vor für diese Tests anmelden und weitere Belohnungen für euer Engagement kassieren.

