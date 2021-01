Session: Version 0.7 mit umfangreichem Physik-Update und neuer Umgebung

You're watching Werben

Crea-ture Studios haben am Abend die Version 0.0.0.7 für Session veröffentlicht, ihr Skateboard-Spiel. Besonderen Fokus erhält das Physiksystem, das bei Slides, Manuals und Grinds zum Einsatz kommt. Der neue Code hat unter anderem dazu geführt, dass die Skater nun selbst auf kleine Risse im Bodenbelag reagieren sollen, was gleichzeitig ein gewisses Facelifting in den Umgebungen zur Folge hatte.

Gleichzeitig versteht das Spiel nun auch, wenn ihr über Oberflächen rutscht, die von den Entwicklern nicht explizit als solche gekennzeichnet wurden. In den Optionen lassen sich Einstellungen finden, die euer Skateboard während des Grindens hilft auszurichten (oder genau das verhindert). Crea-ture Studios zufolge würden die Skater jetzt auch nicht durch jeden Windstoß umfallen und einiges einstecken/abfedern können.

Unter der langen Liste an Neuerungen könnt ihr beim Gestalten eures Boards nun auch die Höhe der Truck einstellen, um zu verhindern, dass die kleinen Räder während der Fahrt ins Deck beißen. Skateboards nutzen sich nun mit der Zeit optisch ab und zerschrammte Sticker zeigen das in Zukunft deutlich.

Neben neuen Skatern und Marken implementieren die Entwickler ein "experimentelles" Quest-System, das euch Herausforderungen absolvieren lässt und euch ein wenig herumführt. Insgesamt gibt es mittlerweile über 40 Tricks im Spiel, neu sind "Shuvits, Darkslides, Primos, Caspers, Promo Flips". Abgesehen davon wurden alte Kamerafilter hinzugefügt und bei Nachtfahren seht ihr nun mehr. Eine neue Umgebung in Philadelphia und Bug-Fixes rundet das Paket ab:

Quelle zum Nachlesen: Steam.