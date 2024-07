Session: Skate Sim übersteigt zwei Millionen Spieler

Es scheint, als ob die Leute es wirklich genießen, auf einen städtischen Spielplatz zu gehen, um auf einem Skateboard zu shredden, zu grinden, zu flippen und zu tricksen, da Creature Studios ' Session: Skate Sim jetzt den Meilenstein von zwei Millionen Spielern überschritten hat.

Das Sportspiel markiert diesen Moment, indem es eine Reihe von Spielerstatistiken teilt, die besagen, dass seit der Veröffentlichung von 1.0 23 Millionen Spielsitzungen erstellt wurden, dass New York die beliebteste Karte ist, mit San Francisco an zweiter Stelle und Philadelphia an dritter Stelle, und dass 66 % der Spieler dazu neigen, eine normale Haltung zu bevorzugen, während 34 % die alberne Haltung verwenden.

Zweifellos werden sich die Spielerzahlen ein wenig anpassen und in den kommenden Wochen werden mehr Menschen zum Spiel strömen, wenn das Paris-Update am 18. Juli erscheint und einen europäischen Spielplatz an den Ufern der Seine mit sich bringt.