Server von Fable Fortune fallen nächsten Monat aus

Das Entwickler-Duo Flaming Fowl Studios und Mediatonic kündigten gestern an, dass das Free-to-Play-Kartenspiel Fable Fortune am 22. Februar die Early-Access-Entwicklung...

Fable Fortune landet am 11. Juli auf PC und Xbox One

am 7. Juni 2017 um 09:27 NEWS. Von Stefan Briesenick

Entwickler Flaming Fowl Studios und Mediatonic haben am Abend bekanntgegeben, dass ihr digitales Kartenspiel Fable Fortune am 11. Juli für PC and Xbox One erscheint....