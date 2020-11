Serious Sam Collection erscheint nächste Woche auf der Switch

You're watching Werben

Besitzer einer Nintendo Switch können schon bald die Welt vor einer schrecklichen Alien Invasion schützen. Denn Publisher Devolver Digital und Entwickler Croteam haben angekündigt, dass die Serious Sam Collection auf Nintendos Konsole kommt. Und das sogar schon ziemlich bald: am 17. November.

Die Kollektion enthält alle Inhalte von Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter und Serious Sam 3: BFE, inklusive der Erweiterungen The Legend of the Beast und Jewel of Nile. Ihr könnt die Welt entweder alleine, oder im lokalen Koop mit bis zu drei anderen Spiele gemeinsam retten.

Falls ihr eine Switch besitzt, noch nicht mit dem Franchise vertraut seid und Gefallen findet an übermäßiger Action und Alien-Schlägereien, dann solltet ihr darüber nachdenken, euch die Spielesammlung zuzulegen.