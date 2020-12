Sephiroth sticht Mario bald in Super Smash Bros. Ultimativ ab

You're watching Werben

Nintendo wird den vielen Millionen Fans von Final Fantasy einen Gefallen tun, wenn sie noch in diesem Monat den nächsten Charakter in Super Smash Bros. Ultimate veröffentlichen. Einer der größten Bösewichte aller Zeiten wird sich dem Brawler anschließen, denn schon bald trifft der legendäre gefallene Engel Sephiroth erneut auf Cloud Strife. Das genaue Veröffentlichungsdatum fehlt uns leider noch, doch am 17. Dezember um 23:00 Uhr wird uns der Game Director Masahiro Sakurai mehr über diesen DLC-Charakter verraten. Im ersten Video könnt ihr bereits einen ersten Blick auf ihn werfen.