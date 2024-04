Senua's Saga: Hellblade II läuft mit 30 Bildern pro Sekunde

HQ

Es war ein sehr langes Warten, aber nächsten Monat erscheint endlich Senua's Saga: Hellblade II - das war tatsächlich das erste Spiel, das jemals offiziell für Xbox Series X angekündigt wurde (Xbox Series S wurde damals noch nicht einmal angekündigt).

Das bedeutet, dass wir in den nächsten Wochen wahrscheinlich eine ganze Menge Informationen über das Spiel erhalten werden. So auch heute, denn das deutsche Outlet GamePro hat nun nach einer Demo einige Eindrücke aus dem Spiel geteilt. Wie wir erwartet haben, ist es ein wirklich großartiges Spiel, aber sie verraten, dass dies seinen Preis hat, da das Spiel mit 30 Bildern pro Sekunde läuft. Glücklicherweise, fügt der Autor hinzu , "da das Gameplay im Allgemeinen eher langsam und schwer ist, haben mich die flüssigen 30 fps in der Spielsitzung nicht gestört".

Es gibt auch keine grafische Option, um dies für die Konsolen zu ändern, während PC-Spieler es anpassen können.

Senua's Saga: Hellblade II erscheint am 21. Mai für PC und Xbox Series S/X und ist ab dem ersten Tag auch in Game Pass enthalten.