In Anbetracht der heutigen Spielelandschaft fühlt es sich in vielerlei Hinsicht wie ein kleines Wunder an, sich mit einem Spiel wie Senua's Saga: Hellblade II hinzusetzen. Es ist immer noch ein völlig lineares Erlebnis von 6-7 Stunden, bei dem das gesamte mechanische Fett zugunsten eines Kinoerlebnisses weggelassen wurde, das Sie auf Trab hält. Zugegeben, der erste Hellblade war in vielerlei Hinsicht genauso kompromisslos, aber die Fortsetzung von Ninja Theory hat offensichtlich ein viel höheres Budget hinter sich, was ihn in Bezug auf die Produktion auf eine Stufe mit den AAA-Titeln bringt, denen er in Bezug auf die Produktion so sehr ähnelt.

Auf der anderen Seite würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht ein wenig nervös darüber bin, wie es kommerziell abschneiden wird, denn wie kann ein Spiel, das gegen so viele der heutigen Trends verstößt, ein Publikum erreichen, das groß genug ist, um sein Budget zu rechtfertigen, jetzt, wo Game Pass anscheinend kein so wichtiger Parameter für Mutter Microsoft ist wie zuvor? Die einfache Antwort ist natürlich, dass es sich um eine unausweichliche Erfahrung handeln muss, die sich mit überwältigend positiver Mundpropaganda über die gesamte Spielelandschaft verbreitet. Ob Senua's Saga: Hellblade II das kann, bleibt abzuwarten, aber ich wäre nicht schockiert, denn die Fortsetzung von Ninja Theory ist eine so einzigartige, maßgeschneiderte und persönliche Erfahrung, dass jeder, der sich für lineare Actionspiele, fesselnde Erzählungen und mythologische Geschichten interessiert, es sich selbst schuldig ist, ihr eine Chance zu geben.

Ein großer Teil des Verdienstes dafür gebührt der atemberaubenden Präsentation des Spiels. Ninja Theory waren fast von Anfang an Geschichtenerzähler, und in Senua's Saga: Hellblade II treiben sie dieses Handwerk mit Szenen, die es in Bezug auf Choreografie und Regie mit Sonys besten Studios aufnehmen können, auf ein neues Niveau. Und es ist auf genau die richtige hässliche Art und Weise schön. Senua's Saga: Hellblade II ist ganz einfach eines der visuell beeindruckendsten Spiele, die ich je spielen durfte. Die Umgebungen und Charaktere werden durch einen enormen Detailgrad zum Leben erweckt, der zeigt, wie nah das Spielen im Jahr 2024 dem Fotorealismus kommen kann, wenn erfahrene Entwickler keine riesigen, offenen Welten rendern müssen. Aber es ist die rohe und schmutzige Art Direction, die den Kuchen nimmt. Senua's Saga: Hellblade II lässt God of War im Grunde wie einen Marvel -Film aussehen. So dunkel, gruselig und verdreht sind die schwarzen Strände, baufälligen Dörfer und verwunschenen Wälder, durch die Senua reist.

Die Grafik wird wieder von einem Soundtrack unterstützt, der in der Spiellandschaft seinesgleichen sucht. Begleitet wird Senua immer noch von den beiden Stimmen in ihrem Kopf, den Furien, deren Ratschläge, Ermutigungen, Warnungen und Ermahnungen über die spezielle Aufnahmetechnik binaurales Audio in die Kopfhörer fließen, wodurch eine überzeugende und manchmal beängstigende 3D-Klangkulisse entsteht. Durch die Entwicklung von Senua im ersten Spiel sind die Furien jedoch positiver und unterstützender geworden, was nach ihrem oft stressigen und bösartigen Verhalten im ersten Spiel eigentlich willkommen ist. Sie sind das Markenzeichen des Soundtracks, aber auch der Rest der Besetzung liefert hervorragende Leistungen ab, und die Hintergrundmusik kann je nach Situation sowohl episch donnern als auch filigrane Streicherarrangements erzeugen.

Auf den Schultern dieser Dreifaltigkeit erzählt Ninja Theory eine Geschichte von Rache und Vergebung, Erbe und Umwelt sowie Schicksal versus freier Wahl. Wo Senua's Sacrifice nach innen geschaut hat, schaut Senua's Saga nach außen, um zu sehen, ob Senua vorwärts gehen und ihre Kräfte einsetzen kann, um den Menschen zu helfen, die es am meisten brauchen. Zu Beginn des Spiels ist sie auf dem Weg nach Island. Sie wurde absichtlich von Wikingern versklavt, die ihr Dorf im Auftakt des ersten Spiels überfielen, und ist dort, um sich zu rächen, um ihr Schwert in das Herz des Monsters zu stoßen, das ihr alles genommen hat. Aber was als einfacher Racheplan beginnt, entwickelt sich schnell zu einer größeren gesellschaftlichen Erzählung durch die Menschen, die sie auf ihrem Weg trifft, Menschen, die ihre Perspektive und ihre Ziele ändern.

Die großen Stars der Mythologie (auch bekannt als die Götter) müssen diesmal einer bodenständigeren Wikinger-Saga weichen, in der die außergewöhnlichen, aber sterblichen Menschen im Mittelpunkt stehen. Das soll nicht heißen, dass die übernatürlichen Elemente vollständig ausgeschrieben sind (dazu später mehr), aber das Island, dem wir in Senua's Saga: Hellblade II begegnen, ist immer noch sehr stark Mittelerde mit all dem Glauben und Aberglauben, der damit einhergeht. Es ist eine kluge Wahl, weil es das Spiel weiter als die realistischere und lebensechtere Version der Zeitperiode positioniert, verglichen mit beispielsweise der fantastischeren Behandlung der Mythologie in God of War. Robert Eggers' The Northman fühlt sich wie ein offensichtlicher Bezugspunkt an, und die beiden Werke passen wunderbar nebeneinander, wenn es darum geht, Island während der Wikingerzeit darzustellen.

Senuas erneuter Fokus auf das, was man als Bürgersinn bezeichnen könnte, hat den Weg zum Ziel jedoch nicht weniger blutig gemacht als zuvor. Tatsächlich zeichnet sich Senua's Saga: Hellblade II in einigen der grafisch ausgefeiltesten und am besten choreografierten Kämpfe der jüngeren Vergangenheit aus. In geschlossenen Eins-gegen-Eins-Duellen steht dir das klassische Arsenal aus leichten und schweren Angriffen, einem Block- und einem Ausweichmanöver zur Verfügung. Oft musst du deinen Gegner durch Parieren oder Ausweichen für Angriffe öffnen, was den Kämpfen eine rhythmische Qualität verleiht. Du hast es meistens mit Feinden zu tun, die ausschließlich Nahkampfwaffen verwenden, aber einige werfen auch Speere oder Äxte auf dich oder verwenden eine Fackel als Flammenwerfer, sodass du seitwärts statt rückwärts ausweichen musst. Es gibt viele spezielle Animationen, die den Kämpfen einen fantastischen filmischen Look verleihen, aber es ist nicht zu übersehen, dass sie mit dem Quick-Time-Event-Stil flirten. Und während die Draugr und Wikinger, durch die du dich durchschneidest, unglaublich aussehen, werden sie irgendwann eintönig.

Die etwas eintönige Natur der Kämpfe ist jedoch kein so großes Problem, wie es hätte sein können, wenn Ninja Theory sie nicht so sparsam eingesetzt hätte, wie es der Fall ist. Es gibt lange Passagen, in denen man entweder die Geschichte serviert bekommt oder relativ überschaubare Rätsel löst. Bei letzterem geht es darum, die Realität zu manipulieren und zwischen zwei Dimensionen zu wechseln, um entweder Runen in der Landschaft zu identifizieren oder magische Steine zu finden, die in einer Art Altar verwendet werden können. Wenn man von einer Dimension in die andere wechselt, verändert sich die Landschaft, so dass bestimmte Dinge verschwinden oder erscheinen, also geht es darum, einen Weg nach vorne zu ebnen, indem man zum richtigen Zeitpunkt wechselt. Es ist nichts, was Ihre mentale Kapazität in die Verlängerung bringt, aber das ist auch nicht der Punkt. Vielmehr scheint die Absicht von Ninja Theory zu sein, gerade genug Reibung zu erzeugen, um den Spieler in seiner Geschichte zu fesseln.

Und es funktioniert, denn es ist nicht so, dass irgendetwas von dem, was du tust, in seinem Kern besonders frisch oder bemerkenswert ist, aber alles wird durch die fantastische Präsentation aufgewertet. Im Kampf gegen den Riesen Ilthuga musst du zwischen Feuerwellen von Steinsäule zu Steinsäule rennen. Eine klassische Disziplin, von der ich kein großer Fan bin, aber Ilthaugas furchterregendes Aussehen, der höllische Lavastrom, der die Kämpfer umgibt, und der rhythmische Druck der Basstrommel, die Flammenwellen auszustoßen scheint, machen es zu einer hervorragenden Sequenz.

Visuell hat die Sequenz jedoch nichts mit dem Kampf gegen einen anderen Riesen zu tun, bei dem Senua sich fast buchstäblich in das Auge des Hurrikans wirft, während sie Flutwellen und herabfallenden Steinen ausweicht. Es ist visuell völlig überwältigend. Nicht weniger.

Wenn Senua's Saga: Hellblade II diese Höhepunkte erreicht, ist es unmöglich, sich nicht ganz der düsteren Vision der Wikingerzeit von Ninja Theory hinzugeben. Die oft unvergesslichen Szenen verwandeln es praktisch in ein visuelles Gedicht, und in diesen Momenten könnte es nicht weniger wichtig sein, dass die mechanischen Komponenten des Spiels flüssiger und oberflächlicher sind, weil es eher ein interaktives Erlebnis als ein traditionelles Spiel ist. In den Momenten, in denen die Magie ausbleibt, fühlt es sich jedoch plötzlich gewöhnlich und manchmal sogar langweilig an. Glücklicherweise ist es die Magie, die sich am häufigsten materialisiert, weshalb Senua's Saga: Hellblade II letztendlich ein schönes Zeugnis für die Fähigkeit des Gaming-Mediums ist, bedeutungsvolle Abenteuer zu erzählen, die Augen, Ohren und Herz berühren. Ich hoffe aufrichtig, dass es ein großes Publikum findet.