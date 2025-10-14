Sentinels kehrt nach dem Erwerb von 100 Thieves LCS-Platz auf League of Legends zurück

HQ

Es waren ein paar turbulente Jahre für den League of Legends eSports in Nordamerika, da die LCS eingestellt und durch die LTA ersetzt wurde, um das Wachstum zu fördern und die Region zu erweitern, da sie hinter den anderen zurückblieb. Die LTA erwies sich jedoch als kolossaler Fehlschlag und dies führte dazu, dass Riot Games zurückging und die LTA abschaffte und sie wieder durch die LCS ersetzte.

Die Probleme in der Region haben zu einigen größeren Abgängen geführt, zuletzt zu 100 Thieves. Während das Team bei Worlds 2025 als einer der Vertreter der Region antreten wird, wird dies das letzte Hurra im Esport sein, da es seinen LCS-Platz an keinen Geringeren als Sentinels verkauft hat.

Nach Jahren der Abwesenheit von der LCS kehren Sentinels für die Saison 2026 und darüber hinaus zurück. Es gibt noch kein Wort darüber, wer Teil ihres Kaders sein wird oder wer es coachen wird, aber die Ankündigung wurde von Yiliang "Peter" "Doublelift" Peng gemacht, der die Plattform nutzte, um zu bestätigen, dass er so gut wie nicht an dem Projekt beteiligt sein wird.

Wen wird Sentinels für sein LCS-Team verpflichten?