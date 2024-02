Senshi Sokoban Quest

Anscheinend bin ich ein Noob, der noch nie von Sokoban gehört hat, was dazu führt, dass man sich fragt, unter welchem Felsen ich mich in den letzten zehn Jahren versteckt habe.

Nach einer kurzen Google-Suche fand ich heraus, dass Sokoban ein Puzzlespiel ist, das erstmals in den frühen 80er Jahren auftauchte und aus dem Japanischen ins Englische als Warehouse-keeper übersetzt wird. Mein Schwager Domenico arbeitet seit etwas mehr als 20 Jahren in einem Lagerhaus hier in der Stadt und ich habe mich immer gefragt, was er den ganzen Tag macht, aber nach dieser Woche habe ich das Gefühl, dass diese Frage beantwortet wurde. Denn mit Shenshi Sokoban Quest habe ich genau das getan, was ich vermute, dass er es den ganzen Tag tut, nämlich große Kisten wie ein wunderbares kleines Packesel herumzuschleppen, und wir haben wahrscheinlich das gleiche schlechte Gehalt verdient. Das Spiel selbst ist sehr einfach, genau wie das Design, wenn du also dachtest, dass dies ein Text sein würde, in dem wir über großartige Grafiken sprechen, denk noch einmal darüber nach. Denn das Spiel, hinter dem Yume Game Studio steckt, riecht sehr retro, und daran ist absolut nichts auszusetzen. Und das Puzzlespiel selbst braucht keine magische Grafik, schließlich hetzen wir nur auf einem Haufen Kisten von einem Punkt zum anderen und eine Erinnerung an ein Spiel in meiner Jugend blitzt in meinem Hinterkopf auf. Shemue II, wo ich Stunden damit verbrachte, einen Lastwagen voller Holzkisten zu beladen. Was hat es mit den japanischen und Holzkisten auf sich?

Das Spiel wird auf einem Schachbrett gespielt, das wie ein Schachbrett mit Wänden und einem Boden aussieht. Auf einigen Feldern befindet sich eine Markierung und zu diesen Markern müssen die Kästchen bewegt werden. Du kannst die Boxen horizontal und vertikal verschieben, aber das Problem ist, dass die Boxen nicht gezogen werden können, wenn sie also an einer Wand stehen und du keine leeren Quadrate rundherum hast, bist du verschraubt. Das Rätsel selbst ist gelöst, wenn sich alle Kästchen auf ihren jeweiligen Markierungen befinden. Das Spiel besteht aus 50 verschiedenen Strecken und du hast nur eine Minute Zeit, um jede Strecke zu lösen, und je schneller du das Box-Rätsel löst, desto mehr Punkte bekommst du. Um dir zu helfen, hast du drei Herzen, die das Leben repräsentieren, und drei Blitze. Wenn die Zeit abgelaufen ist, verlierst du ein Herz und wenn du alle Herzen verlierst, ist das Spiel vorbei. Mit dem Blitz startest du ein Level neu. Ich sah keinen Sinn darin, Herzen zu verschwenden, denn jedes Mal, wenn ich sah, dass ich kurz vor dem Scheitern stand, zog ich mich einfach aus dem Menü zurück und fing dann wieder von vorne an. Auf diese Weise wurden weder Blitze noch Herzen verschwendet. Und selbst wenn du all deine Herzen loswirst, scheint es, als würdest du dort anfangen, wo du aufgehört hast, also ist alles ziemlich sinnlos.

Je weiter man im Spiel kommt, desto schwieriger werden die Levels und wenn ich das so sagen darf, kann es manchmal ziemlich frustrierend sein. Es dauert nicht sehr lange, es zu spielen, nur ein paar Stunden, also hoffe ich, dass der Preis niedrig sein wird, wenn es veröffentlicht wird. Es macht ein wenig süchtig und es ist ein ziemlich netter Zeitvertreib, weil die kleinen grauen Zellen im Frontallappen manchmal wirklich mit Hochdruck auf bestimmten Strecken arbeiten müssen und die Zeit, die daneben tickt, hilft, Sie bis zu einem kleinen Herzinfarkt zu stressen. Aber da es sich um ein Konsolenspiel handelt, kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass es sich ein wenig verschwendet anfühlt. Dies passt eher auf eine kleine tragbare Handheld-Konsole oder als mobiles Spiel.

Ein typisches Spiel, das ich in die Hand nehme, wenn ich auf den Bus warte oder in meiner Mittagspause, um mich einfach zu entspannen, obwohl es sich schnell etwas wiederholt. Ein bisschen langweilig wird es, wenn du auf deinen großen Fernseher und deine coole Konsole schaust und den eher langweiligen Spielplan siehst, der auf dich zurückblickt. Das Wort "verschwendet" passt also eigentlich gut. Normalerweise falle ich mit langen Texten von 10.000 Wörtern in den Kaninchenbau, aber bei diesem Spiel ist es genau umgekehrt. Es gibt nicht viel zu sagen, außer dass es ein netter kleiner Zeitvertreib ist, aber nichts, wofür ich meine Konsole einschalten würde. Wie ich bereits sagte, wäre dies besser für mein Handy geeignet und als einfaches Handyspiel würde es eine viel höhere Bewertung erhalten, als ich es jetzt geben werde.

