Selenskyj sagt, es sei eine Überholung der ukrainischen Luftabwehr im Gange

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, es seien bedeutende Veränderungen im Luftverteidigungssystem des Landes und in anderen Bereichen des zivilen Schutzes im Gange, fast vier Jahre nach Beginn der groß angelegten russischen Invasion. Nach einem Treffen mit hochrangigen Militärführern am Dienstag sagte Selenskyj, Teile des Luftabwehrnetzes (einschließlich Abfangjägereinheiten und mobilen Feuerteams in einigen Regionen) würden "praktisch vollständig wiederaufgebaut".

In seiner nächtlichen Ansprache sagte Selenskyj, er habe ausführliche Gespräche mit dem Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyi, dem Generalstabschef Andrii Hnatov und dem Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov geführt. Er betonte, dass die Reform der Luftabwehr nur ein Element einer umfassenderen Anstrengung sei, den Schutz der Ukraine gegen Raketen- und Drohnenangriffe zu stärken, und erneuerte die Forderungen an westliche Verbündete, fortschrittlichere Waffen bereitzustellen.

Der Präsident kritisierte zudem lokale Beamte für ihre Reaktion auf die jüngsten groß angelegten russischen Angriffe, insbesondere in Kiew, wo Hunderte von Haushalten mit Heizausfällen bei unter null Grad zu kämpfen hatten. Selenskyj sagte, die Behörden in mehreren Regionen, darunter Charkiw, Poltawa und Odessa, hätten mit Stromausfällen zu kämpfen, und warnte, dass Gemeindeführer persönlich für Versäumnisse bei der Sicherung der wichtigsten Dienstleistungen verantwortlich gemacht würden...