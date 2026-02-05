Selenskyj sagt, dass im Krieg mit Russland 55.000 ukrainische Soldaten getötet wurden

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, dass schätzungsweise 55.000 ukrainische Soldaten seit Russlands umfassender Invasion auf dem Schlachtfeld getötet wurden, so ein neues Interview, das am Mittwoch im französischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Die Figur umfasst sowohl Berufssoldaten als auch Wehrpflichtige.

In einem vorab aufgezeichneten Interview mit France 2 fügte Selenskyj hinzu, dass die offizielle Zahl der Todesopfer die große Anzahl der noch als vermissten gemeldeten Soldaten nicht berücksichtigt, was darauf hindeutet, dass die Gesamtverluste höher sein könnten. Und er gab keine aktualisierten Zahlen für Verwundete vor.

Die jüngste Schätzung stellt eine Steigerung gegenüber Selenskyjs vorheriger öffentlicher Einschätzung im Februar 2025 dar, als er dem US-Sender NBC mitteilte, dass mehr als 46.000 ukrainische Soldaten im Konflikt getötet wurden...