Seid heute Abend beim Ubisoft Forward dabei

Assassin's Creed Shadows, Star Wars Outlaws, viele andere Dinge! Hoffentlich Beyond Good and Evil 2, obwohl das eher ein Wunschtraum ist. Ubisoft Forward hat viel, worauf man sich freuen kann, und wenn Sie vorhaben, den Showcase heute Abend live zu sehen, werden wir ihn streamen.

Seid ab 20:00 Uhr BST/21:00 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage dabei, wenn wir in alles eintauchen, was Ubisoft zu bieten hat. Die Show wird nicht so abwechslungsreich oder lang sein wie so etwas wie das Summer Game Fest am Freitag, aber es gibt viel, worauf man sich freuen kann.

Wie immer werden wir auch über das Event auf Gamereactor als Ganzes berichten, also erwarten Sie in den kommenden Tagen und Wochen alle großen Neuigkeiten auf unserer Titelseite, zusammen mit einigen Interviews, Vorschauen und mehr von allem, was am Wochenende passiert ist.