Seht hier den ersten Trailer zu FIFA 22

In einem ersten Trailer hat EA Sports FIFA 22 präsentiert. Die jährliche Sportspiel-Aktualisierung wird am 1. Oktober zum Vollpreis erscheinen, gelistet sind die Plattforen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Google Stadia. Eine Nintendo-Switch-Version wurde nicht erwähnt.

Eines der Highlights von FIFA 22 seit laut EA die Technologie "Hypermotion", die ausschließlich für Spieler auf PS5, Xbox Series und Google Stadia gedacht ist. Die Entwickler erklären, dass "proprietäre Machine-Learning-Technologie" zum Einsatz komme, um das "realistischste, flüssige und reaktionsschnellste Fußballerlebnis" zu erschaffen, das Spieler bislang gesehen haben. Hinter dem Marketing-Wort verbirgt sich also das Versprechen realistischer Animationen: "Ob Schuss, Pass oder Flanke, Hypermotion verändert die Art und Weise, wie sich Spieler mit und ohne Ball bewegen", wirbt EA.

Zudem werden "ein überarbeitetes Torwartsystem", ein neues Club-Erlebnis für den Karrieremodus, der Volta-Modus und die Einführung von Fußball-"Helden" in FIFA-Ultimate-Team (dem Pay-2-Win-Spielmodus) hervorgehoben.