Seht euch ein paar Gameplays von The Dark Pictures: The Devil in Me an

Anfang dieser Woche haben wir unsere neueste Vorschau auf The Dark Pictures: The Devil in Me veröffentlicht und sogar kurz darauf einen Stream auf diesem Preview-Build gehostet. Aber wenn Sie nach einer zusätzlichen Portion The Devil in Me suchen, finden Sie unten eine Sammlung von direkt aufgenommenem Gameplay, um zu sehen, wie der Titel läuft und um eine Vorstellung von der Geschichte zu bekommen, die er serviert.

Da The Devil in Me am 18. November für PC, PlayStation und Xbox erscheinen wird, sollten Sie sich alle vier Videos ansehen und uns mitteilen, was Sie bisher über das Spiel denken.

