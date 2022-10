Seht euch das Video zum 30-jährigen Jubiläum von Mortal Kombat an

HQ

Mortal Kombat wurde am Wochenende 30 Jahre alt, als das Originalspiel am 8. Oktober 1992 in den Spielhallen veröffentlicht wurde. Obwohl es keine großen Feierlichkeiten gab, veröffentlichten die NetherRealm Studios zumindest ein Video mit dem Titel Mortal Kombat 30th Anniversary Video.

Obwohl es nicht sehr lang ist, enthält es viele Dinge aus den drei Jahrzehnten, die seit dem Start des Franchise vergangen sind, darunter mehrere Spiele, Szenen aus den Filmen, einige Einblicke in den Animé und natürlich ein Fatalities. Schauen Sie sich alles unten an und teilen Sie bitte Ihre größte Mortal Kombat-Erinnerung und Ihr Lieblingsspiel.