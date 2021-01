Segas blauer Igel Sonic bekommt eine neue Stimme

You're watching Werben

Segas berühmtes Maskottchen, der blaue Igel Sonic the Hedgehog, wird in diesem Sommer dreißig Jahre alt. Die japanische Firma hat nicht unbedingt verborgen, dass sie dieses Jubiläum mit einigen Überraschungen feiern wollen, doch nun wird klar, dass sich Fans auf eine große Veränderung einstellen müssen. Roger Craig Smith, der Sonic seit 2010 in allen Spielen und in der Sonic-Boom-TV-Serie Ausdruck verliehen hat, hat die folgende Nachricht auf Twitter geteilt:

"Nunja, 10 Jahre waren ein unglaublicher Lauf. Auf zu neuen Zonen! Viel Liebe an all die Fans, die so nett waren. Es war eine Ehre."

Weil sich das in unseren Ohren nach Abschiedsworten anhört, haben wir Sega um eine Klarstellung gebeten und erhielten die folgende Antwort:

"Roger Craig Smiths Darstellung von Sonic the Hedgehog ist eine, an die sich die Fans sicherlich über Generationen hinweg erinnern werden. Er hat den Charakter auf wirklich authentische Weise zum Leben erweckt, mit [seiner] charakteristischen Haltung und seinem Flair. Wir werden für Rogers Beitrag zum Franchise immer dankbar sein."

Roger Craig Smith wird Sonics Stimmbänder also tatsächlich an den Nagel hängen. Vielen Dank für ihre Arbeit, Mr. Smiths.