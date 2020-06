Segas 60. Geburtstag: Fog Gaming, Game Gear Micro und ein Generationswechsel

Sega feierte seinen 60. Geburtstag am gestrigen Tag mit einem nostalgischen Blick in die Zukunft. Das Unternehmen plante große Technikneuigkeiten und stellte uns am Ende zwei verschiedene Initiativen vor. Zum einen wollen sie das Spielhallengeschäft in Japan "revolutionieren", mit einer unfreiwillig nebulösen Streaming-Alternative namens "Fog Gaming". Dabei handelt es sich im Grunde wohl um eine Art des Cloud-Gamings, mit der Arcade-Maschinen leistungseffizienter und billiger in der Haltung werden sollen - mehr ist dazu aber eigentlich noch nicht bekannt und außerhalb von Japan spielt das Thema auch keine große Rolle.

Der zweite Punkt der Hardware-News geht auf vier verschiedene Mini-Handheld-Konsolen zurück, die sogenannten "Sega Game Gear Micro". Jedes dieser Teile enthält vier vorinstallierte Spiele, die ihr auf einem Gerät spielt, das 80 mm x 43 mm x 20 mm groß ist. Das Display ist 1,15 Zoll in der Diagonale und es gibt einen Mono-Lautsprecher (sowie eine Kopfhörerbuchse). Der Ladevorgang kann über USB erfolgen oder alternativ wechselt ihr zwei AAA-Batterien aus.

Schwarzes Modell : Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run, Royal Stone

: Sonic the Hedgehog, Puyo Puyo 2, Out Run, Royal Stone Blaues Modell : Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Baku Baku Animal

: Sonic Chaos, Gunstar Heroes, Sylvan Tale, Baku Baku Animal Gelbes Modell : Shining Force Gaiden: Ensei - Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict, Nazopuyo Aruru no Ru

: Shining Force Gaiden: Ensei - Jashin no Kuni he, Shining Force: The Sword of Hajya, Shining Force Gaiden: Final Conflict, Nazopuyo Aruru no Ru Rotes Modell : Revelations: The Demon Slayer, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special, The GG Shinobi, Columns



Das 1,15-Zoll-Display mag klein klingen, doch wer direkt alle vier Konsolen bestellt, erhält als Bonus eine kleine Version des Big-Window-Zubehörs (im Wesentlichen eine Lupe). Einzeln kostet jedes Sega Game Gear Micro 4.980 Yen, was ungefähr 41 Euro entspricht. Der Versand beginnt am 6. Oktober und Vorbestellungen können bereits in Japan erfolgen. Leider wurde kein Wort für eine europäische Veröffentlichung ausgesendet, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

Außerdem hat das Hardware-Gesicht von Sega, Segata Sanshiro, offiziell an seinen Sohn Sega Shiro übergeben. Eine neue Videomontage vermittelt uns seine Mission für die Zukunft, denn der Schauspieler soll dem Unternehmen dabei helfen, die moderne Unternehmensstruktur nach außen zu transportieren. Mit erfolgreichen internen Entwicklern, wie Atlus und The Creative Assembly, sind die Japaner gut für die Zukunft aufgestellt und das soll entsprechend repräsentiert werden. Sega Shiro ist als Sega-Gesicht für den Schutz dieser ganzen Familie verantwortlich.

Segata Sanshiro wurde bereits im März abgelöst und hat gestern offiziell die Fackel an seinen leiblichen Sohn abgegeben. Der junge Japaner wird auch in Zukunft auf die Extravaganz, die imposante Präsentation und den Humor setzen, den diese Montagen immer geprägt haben. Zu viel Veränderung ist dann wohl doch nicht gewünscht.

