Sega wird auf der Gamescom vertreten sein

HQ

Auch wenn Sega seit über zwei Jahrzehnten kein Konsolenhersteller mehr ist, bleiben sie ein Unternehmen, das viele Spieler wirklich lieben. Und jetzt wird Sega weiter Freude verbreiten, denn sie haben bestätigt, dass sie nächsten Monat (23. bis 27. August 2023 in Köln) auf der Gamescom sein werden.

Wir erwarten noch mehr von Spielen wie Total War: Pharaoh, Persona 5 Tactica, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sonic Superstars und Samba de Amigo Party Central. Hoffentlich hält Sega auch für das europäische Gaming-Publikum eine Überraschung bereit.

Gamereactor wird auf der Gamescom sein, also könnt ihr erwarten, über alles zu lesen, was passiert, wenn es passiert.