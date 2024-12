Sega verschiebt Fokus: Keine Mini-Saturn- oder Dreamcast-Konsolen geplant

HQ

Wenn Sie auf eine miniaturisierte Version des Sega Saturn oder der Dreamcast gehofft haben, haben wir enttäuschende Neuigkeiten. Shuji Utsumi, CEO von Sega in Amerika und Europa, verriet kürzlich in einem Interview, dass das Unternehmen keine Pläne hat, weitere Mini-Konsolen zu produzieren. Stattdessen will sich Sega auf moderne Gamer konzentrieren, um nicht als retro-fokussiertes Unternehmen abgestempelt zu werden.

"Ich gehe nicht in die Mini-Richtung. Ich bin es nicht. Ich möchte moderne Gamer willkommen heißen. Wir sind kein Retro-Unternehmen. Wir schätzen unser Vermächtnis sehr, wir schätzen es, aber gleichzeitig wollen wir etwas Neues liefern – sonst werden wir Geschichte. Das ist nicht das, was wir anstreben", sagte Utsumi.

Diese Meinung wurde auch von Sega Japan geteilt, das ironischerweise derzeit mehrere klassische Spiele-Franchises wiederbelebt, darunter Golden Axe, Crazy Taxi, Shinobi und Jet Set Radio.

Zuvor brachte Sega Mini-Versionen von ikonischen Konsolen wie Mega Drive Mini, Mega Drive Mini II und Game Gear Micro auf den Markt, von denen letzteres exklusiv in Japan veröffentlicht wurde. Es scheint jedoch, dass diese Ära nun zu Ende ist. Eine traurige Wendung der Ereignisse, wenn Sie uns fragen.

Haben Sie auf einen Mini-Saturn oder eine Dreamcast gehofft? Lassen Sie es uns wissen!