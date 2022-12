Sega, Square Enix und Bandai Namco arbeiten an Oasyx, einem Projekt zur Entwicklung von NFT

HQ

Die Blockchain Oasys hat das erste NFT-Projekt angekündigt, das unter dem Namen Oasyx auf der Blockchain betrieben wird. Eine Initiative, an der Yu Suzuki, der bekannte Schöpfer von Virtua Fighter und der Shenmue-Serie, beteiligt sein wird.

Suzuki wird die gesamte Entwicklung und künstlerische Leitung der ersten NFT-Serie von Oasyx beaufsichtigen, zusammen mit Godtail, einem japanischen Digitalkünstler, der zuvor an mehreren Anime-Kunstwerken und -Designs gearbeitet hat. Die erste Serie besteht aus der Verteilung von 10.000 Originalcharakteren im freien Eigenschaftsformat, die als Grundlage für zukünftige Avatare des Metaversums dienen werden. In den folgenden Serien beabsichtigt Oasyx, eine breitere Palette von NFTs mit ergänzenden Anwendungsfällen einzuführen, darunter neue Charaktere, Modeartikel und Spielzubehör.

Suzuki selbst kommentierte: "Als erstes NFT-Projekt in der Oasys-Kette, an der SEGA, Bandai Namco, Square Enix und andere große Spieleentwickler beteiligt sind, hoffen wir, dass Oasyx in naher Zukunft eine Startbahn für den Erfolg von NFTs bieten wird. Wir glauben auch, dass das Management des World-Building in seinen Anfängen sowohl für mich als auch für diese Branche von erheblichem Wert ist, und Oasyx ist bereit, eine wichtige Initiative bei der Suche nach dem ursprünglichen Wert digitaler Daten zu sein."

Wie von Medium veröffentlicht, krönt der Start von Oasyx ein bemerkenswertes Jahr für Oasys, zu dessen wichtigsten Meilensteinen auf seiner Roadmap der Abschluss eines öffentlichen Token-Verkaufs, eine strategische Finanzierungsrunde sowie ein privater Token-Verkauf in Höhe von 20 Millionen US-Dollar gehören. Oasys befindet sich auch in der Endphase der Einführung seines Kernnetzes, das erstmals im Oktober 2022 angekündigt wurde.