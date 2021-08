Sega packt acht Master-System-Titel in Lost Judgment

HQ

Die Yakuza-Reihe verbindet brachiales Gekloppe mit ausuferndem Drama einer japanischen Seifenoper im überzogenen, japanischen Gangster-Milieu. Die Spiele sind meistens vollgepackt mit Inhalten und verschiedenen Minispielen, die euch von der spannenden Hauptgeschichte ablenken wollen. Auch das kommende Lost Judgment, der Nachfolger des Spin-Offs Judgment, wird euch jede Menge Nebenbeschäftigungen bieten, etwa in der virtuellen Spielhalle. Ryu ga Gotoku Studio bestätigte diese Woche, dass insgesamt acht Retro-Games vom Sega Master System im kommenden Abenteuer des Privatdetektivs Takayuki Yagami enthalten sein werden:



Alex Kidd in Miracle World

Fantasy Zone

Penguin Land

Quartet

Enduro Racer

Woody Pop

Maze Hunter 3-D

Secret Command



Das ist eine mehr als ordentliche Auswahl, obwohl wir uns natürlich auch über Titel, wie Psycho Fox, Golvellius: Valley of Doom, Kenseiden oder Shinobi gefreut hätten. Sega zollt ihrer reichen Geschichte auf diesem Wege jedenfalls Tribut und deshalb dürfte Spieler von Lost Judgment umso mehr freuen, sobald sie das Game am 24. September für Playstation 4/5, Xbox One/Series in den Händen halten.