Sega feiert Rückkehr von Virtua Fighter 5

Heute Morgen sind Gerüchte zu den kommenden Playstation-Plus-Spielen aufgekommen, die für uns nicht weiter relevant waren (wir warten auf die offizielle Bestätigung, die in wenigen Tagen erfolgt). Das Unglaubwürdige an diesen Meldungen war die Nennung eines Spiels, das bislang gar nicht auf den aktuellen Playstation-Konsolen erhältlich ist - Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Am Nachmittag veröffentlichte IGN jedoch einen Bericht, der genau dieses Spiel offiziell für die Playstation 4 vorstellte.

Die Kollegen berufen sich auf offizielle Sega-Quellen, die verbesserte Grafiken versprechen, weil das Kampfspiel offenbar in einer neuen Engine umgesetzt wurde. Zudem werden funktionierende Online-Features, neu aufgenommene Musik, Filmsequenzen und anderen Neuigkeiten hervorgehoben. Am 1. Juni soll das Game wohl erscheinen, deshalb sind wir gespannt, ob sich die Meldungen zum Thema PS+ bewahrheiten.

