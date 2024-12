Sega erwägt eine eigene Version des Game Pass

HQ

Abonnementdienste sind heutzutage der letzte Schrei. Xbox Game Pass hat die Art und Weise, wie wir unsere Online-Gaming-Abonnements betrachten und wie wir an Neuerscheinungen herangehen, vorangetrieben. PS Plus hat versucht, diesem Beispiel zu folgen, ebenso wie andere, und jetzt könnte Sega an der Reihe sein, einen Game Pass-ähnlichen Abonnementdienst anzubieten.

Im Gespräch mit der BBC sagte Sega-Präsident Shuji Utsumi, dass er Abonnements "sehr interessant" fände. Aber er war nicht ganz offen dafür, zu verraten, was Segas Pläne sein könnten. "Wir denken etwas - und diskutieren etwas - das wir im Moment nicht offenlegen können", sagte er.

Wenn mehr Abonnements in den Pool aufgenommen werden, wird dies wahrscheinlich bedeuten, dass den Spielern mehr Geld aus der Tasche gezogen wird. EA, Ubisoft, Rockstar, Nintendo, PlayStation und Xbox haben bereits große Abonnementdienste, die sie pushen, und während einige in den größeren Abonnements wie Game Pass Ultimate enthalten sind, gibt es Bedenken, dass Sega nur einen weiteren Tropfen in einen bereits vollen Topf legen würde.

Was hältst du von der Idee eines Sega Game Pass?