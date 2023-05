Jetzt, da die PlayStation VR2 das Licht der Welt erblickt hat, erscheinen alle möglichen Inhalte darauf. Unter den Projekten mit großen Budgets erstellen Indie-Entwickler natürlich ihre eigenen Anwendungen mit unterschiedlicher Qualität. Die finnische Spielefirma Jestercraft feiert ihr Debüt für PS VR2 mit Seeker My Shadow, das zuvor auf PC VR debütierte. Kurz gesagt, die Idee ist, Rätsel in einer familienfreundlichen Umgebung zu lösen.

Die Geschichte von Seeker My Shadow ist ein Rätsel. Das Buch im Menü fordert den Spieler auf, seine Seiten mit den virtuellen Händen umzublättern, aber wenn Sie versuchen, die angenommene Aktivierungstaste zu drücken, verschwindet das Menü einfach und das Spiel beginnt ohne Erklärung. Vor den Augen des Spielers erscheint ein kleiner Sperrbereich, der aus einer isometrischen Perspektive betrachtet wird. Verschiedene Plattformen, Gebäude, Accessoires und Charaktere sind in der gesamten Gegend verstreut. Ein Charakter, der wie ein alter Seemann aussieht, verrät die wichtigsten Ziele Ihres Ziels und danach liegt es am Spieler, das angegebene Ziel zu erraten und zu versuchen, es zu erreichen. Meistens fühlt es sich so an, als würde das Spiel mitten in der Geschichte beginnen und viele Fragen auftauchen, wie zum Beispiel: Warum springt ein Hund aus einem Osterei heraus und warum ist derselbe Hund lila gefärbt?

Das Konzept in Seeker My Shadow ist im Grunde ziemlich ordentlich. Der Spieler muss physische Rätsel lösen, indem er den lila Hundecharakter im Level und virtuelle Hände außerhalb des Levels verwendet. Der mit dem Stock gesteuerte Hund kann zum Beispiel Boxen schieben und Druckplatten auslösen, um Türen zu öffnen und Mechanismen zu aktivieren. Mit den virtuellen Händen kann der Spieler den Bereich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, indem er die Plattform durch Tippen auf den Stick dreht. Der Spieler kann zum Beispiel auch gefundene Knöpfe drücken oder Kurbeln von außerhalb des Bereichs drehen, um die erforderlichen Änderungen zu erhalten, damit der Hund zum zugewiesenen Ort reisen kann, damit das Level abgeschlossen werden kann.

Abgesehen von dem schwierigen Mechanismus, den Spielbereich zu drehen, funktioniert die Steuerung des Spiels reibungslos. Leider wurden die neuen PS VR2-Funktionen nicht verwendet, was sich wie ein verschwendetes Potenzial anfühlt, um das Spielerlebnis zu vertiefen. Die leichte Unbestimmtheit der Identität des Charakters und die unklaren Gründe für die Lösung der Rätsel lassen die Erfahrung oberflächlich und oberflächlich wirken. Auch wenn das Lösen der Rätsel recht einfach ist und man im Spiel gute Fortschritte macht, wird als sogenanntes kleines Spiel alles, was Seeker My Shadow zu bieten hat, schnell entdeckt und das Interesse beginnt ziemlich schnell zu schwinden.

Der visuelle Aspekt von Seeker My Shadow ist beunruhigend widersprüchlich und systematisch inkohärent. Der Spielbereich ist in seiner Schlichtheit angenehm stilisiert bis hin zu Strukturen und Charakteren. Die Pastellfärbung wird innerhalb des Levels kontrolliert verwendet, abgesehen von ein paar seltsamen Überreaktionen mit der gleichen Farbe. Zum Beispiel sieht der vom Spieler gesteuerte lila Hund ohne Details unfertig aus und ist mit nur einer Farbe gestaltet. Die Übertragung von einem Bereich in einen anderen erfolgt immer durch Einblenden des Bildschirms auf Schwarz, was das Eintauchen unterbricht und vor allem beim Spielen mit VR irritierend ist. Das Buch im Menü ist direkt aus den Moss-Spielen kopiert, aber es fehlen die Umblättermechaniken und andere coole Details (oder zumindest habe ich keine Möglichkeit gefunden, sie zu aktivieren). Das visuelle Potenzial des Spiels wird unter zu vielen separaten Elementen ertränkt, da es keine klare Richtung gibt. Aber immerhin läuft das Spiel mit PS VR2 flüssig.

Auch die Geräusche im Spiel sind eher ein Ärgernis als ein stimmungsstärkendes Element. Diese wenigen verwendeten Soundeffekte halten bis auf ein künstliches und nervig wiederholbares Hundegebell nicht wirklich stand. Die Musik ist anständig genug, um eine entspannte und positive Stimmung für das Spiel zu erzeugen.

Seeker My Shadow fehlt es an Richtung und allgemeinem Fokus, was die lustige Kernidee zu einem verwirrenden Spiel macht, das schnell uninteressant wird. Sicher, das Spiel kann für eine Weile faszinierend sein, aber da alle PS VR2-Funktionen ignoriert werden und die gleiche Art von Ideen bereits in anderen Spielen besser verwendet wird, müssen Sie nicht zu viel Zeit damit verbringen.