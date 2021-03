Seeker ist der neueste Schurke aus Rogue Company

You're watching Werben

Die Charakterliste des Free-to-Play-Shooters Rogue Company wurde mal wieder erweitert. Die neuste Spielfigur heißt Seeker und laut den Entwicklern handelt es sich dabei um einen talentierten Bogenschützen, der bereits olympisches Gold ergattern konnte. Seeker kann Pfeile abfeuern, die die Standorte von nahen Feinden aufdecken. Außerdem hat er Granaten, die von den Wänden abprallen und sich ideal dazu eignen, fiese Fallen zu legen. Ihr könnt den Charakter, genau wie andere Schurken im Spiel, durch den Abschluss von Matches freischalten.

Zusätzlich zur neuen Spielfigur haben First Watch Games eine Karte namens "Jackal's Hollow Base" hinzugefügt. Die spielt in einem geheimen Waffenlager in Südostasien, tief unter der Erdoberfläche.