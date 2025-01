Wenn Sie denken, dass Kunstfehler und schreckliche Behandlung die schlimmsten Dinge sind, die in einem Krankenhaus passieren können, denken Sie noch einmal darüber nach. In Security: The Horrible Nights geht alles, was schief gehen kann, schief, und da die Kosten für das Krankenhauspersonal drastisch gesenkt wurden, liegt es an dir, einem Mann, alles zu reparieren, von laufenden Toiletten und umgekippten Mülleimern bis hin zu Zombie-Infektionen, Monstern und eindringenden Außerirdischen.

Security: The Horrible Nights ist die dritte kommerzielle Veröffentlichung des kleinen Studios Professional Villains und wie seine Vorgänger ist es ein Horrorfilm, der keine Angst davor hat, mit den Konventionen des Genres zu spielen. Oberflächlich betrachtet ist alles ziemlich einfach. Du schlüpfst in die Rolle eines neu eingestellten Wachmanns in einem großen Krankenhaus und hast eine scheinbar ereignislose Nachtschicht zugeteilt bekommen. Schon bald werden Sie jedoch Ärger auf Ihrem Monitor bemerken und es ist an der Zeit, Ihren Arsch hochzukriegen und als Feuerlöscher zu fungieren - in einigen Fällen im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist jedoch leichter gesagt als getan, da unser lieber Wachmann ein paar Donuts zu viel gegessen hat, so dass die Bewegung nicht die schnellste ist. Er hat auch nicht viele Werkzeuge außer seiner treuen Taschenlampe. Sie nutzen das, um Probleme zu erkennen, und dann können Sie "HEY!" rufen, was die Situation beheben kann oder auch nicht.

Es ist unwahrscheinlich, dass du alle Episoden beim ersten Versuch lebend überstehst.

Wo es etwas komplexer wird, ist in der Gesamtstruktur. Das Spiel besteht aus einer Reihe von kleinen Monster of the Week-Episoden, die jeweils zwischen 15 und 20 Minuten dauern. Sie beginnen fast alle gleich - man döst vor dem Monitor - aber sobald ein Monster auftaucht, nimmt die Handlung Fahrt in alle möglichen Richtungen. Die Inspiration von Horror-Anthologien wie Tales from the Crypt ist deutlich zu erkennen, während der erzählerische Rahmen, der alles zusammenhält, eher an Lars von Triers The Kingdom erinnert.

Ich möchte hier nicht zu viel verraten, aber die Qualität der einzelnen Episoden ist generell hoch und die Geschichten sind faszinierend – auch wenn das minimalistische Spiel nur in der ersten Szene, in der man die Steuerung lernt, Dialoge enthält. Zu den vielen Katastrophen, denen du begegnen wirst, gehören ein Erdbeben, bei dem du für die Evakuierung verantwortlich bist, und ein außer Kontrolle geratenes Wassermonster, das du mit deiner Taschenlampe bekämpfen musst. Ja, der Job eines Wachmanns sollte definitiv mehr Vergünstigungen beinhalten als nur kostenlose Donuts.

Security: The Horrible Nights ist manchmal ein brutales und makabres Spiel, aber es gibt viele Dinge, die den Horror auf sichere Distanz halten. Dazu gehören der oft humorvolle Ton - verkörpert durch den Wachmann - und die charmante 8-Bit-Grafik, die die brutalsten Szenen in schmackhaftere Pixel abmildert. Sie können auch beruhigt auf Ihre Überwachungsbildschirme starren, während Sie versuchen, das nächste Problem zu erkennen, da es keine Jumpscares wie in Five Nights at Freddy's gibt.

Es sagt viel über die Qualität des Spiels aus, dass es trotzdem gelingt, eine intensive Atmosphäre zu schaffen. Der erste Grund ist, dass viel auf dem Spiel steht. Wenn du stirbst, endet die Episode abrupt und du hast keine Chance, dich zu revanchieren, bis du alle anderen Episoden durchlaufen hast. Der zweite Grund ist dein Mangel an Kraft. In einigen Episoden kannst du den Kampf gegen das Monster tatsächlich mit deiner Taschenlampe oder anderen Werkzeugen aufnehmen, die du aufhebst. Doch die meiste Zeit bist du wehrlos und kannst einfach weglaufen. Nicht alle Vorfälle sind gleich gefährlich. Aber wenn du einem jagenden Monster ausweichen musst, während die dunklen Krankenhausflure nur schwach von deiner Taschenlampe beleuchtet werden, steigt deine Herzfrequenz dramatisch an.

Sie verbringen viel Zeit damit, auf Ihren Monitoren nach Problemen zu suchen. Kannst du das Monster entdecken?

Das Leben als Wachmann ist jedoch nicht immer intensiv. Einen großen Teil der 4-5 Stunden des Spiels verbringst du damit, auf den knisternden Bildschirm zu starren oder durch die gleichen Korridore zu stapfen, so dass du am Ende jeden Winkel des Krankenhauses kennst. Der etwas eintönige Workflow ist natürlich das, was die intensiven Momente noch deutlicher hervorstechen lässt und wahrscheinlich sehr realistisch ist. Aber manchmal wird es einfach eintönig und die Spannungskurve des Spiels ist kurz davor, abzuflachen, bevor ein neues Monster einen dringend benötigten Elektroschock auslöst.

Während das letzte Spiel des Entwicklers, Anglerfish, immer wieder mit neuen Überraschungen und Wendungen aufwartete, die die Wiederholung durchbrachen, ist Security: The Horrible Nights etwas zurückhaltender. Insbesondere vermisse ich etwas mehr Interaktivität. Sicher, es gibt viele schöne Details, wie zum Beispiel, wenn Patienten auf der Station ihren Kopf unter der Bettdecke verstecken, wenn man sie anzündet, oder die lauten Schreie, die einen unangekündigten Besuch in der Damenumkleidekabine begleiten. Aber zu viele Objekte dienen nur der Dekoration, was dem Krankenhaus einen leicht theatralischen Charakter verleiht.

Nicht alle Episoden sind auch gleich stark. Einige sind etwas zu schwer zu verstehen; Andere fangen so langsam an oder führen das Monster so spät ein, dass man ein ungelöstes Gefühl hat. Auf der anderen Seite ist der Soundtrack des Spiels durchweg hervorragend und deckt einen sehr weiten Bereich ab. Die vielen Schreie und ekelhaften Grunzlaute sind so übertrieben, wie sie sein sollten, und die stimmungsvolle Musik der Komponistin Astrid Fabrin klingt wie eine eindringliche Melodie noch lange nach dem Ausschalten der Lautsprecher nach.

In direkter Konkurrenz zum neuesten Spiel von Professional Villians, Security: The Horrible Night, verblasst im Vergleich. Trotzdem ist es ein einzigartiges Spielerlebnis, das sich Horrorfans nicht entgehen lassen sollten, und zu einem niedrigen, niedrigen Preis von nur 5 € auf Steam ist es praktisch ein Schnäppchen. Das Spiel wird sogar um zwei kostenlose DLC-Pakete erweitert, von denen das erste bereits erschienen ist. Dies ist kein Rückblick auf die Erweiterung, aber die drei Episoden, die in Zusammenarbeit mit Horror-YouTubern erstellt wurden, gehören zu den besten des Spiels. Wenn der zweite DLC das gleiche Maß an experimentellem Nervenkitzel bietet, könnt ihr wahrscheinlich einen einzigen Punkt zur Punktzahl hinzufügen.