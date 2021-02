Second Extinction frisst Xbox-Spieler im Early Access

You're watching Werben

Wenn ihr Dinosaurier mit futuristischen Waffen abknallen wollt, dann solltet ihr euch Second Extinction anschauen, einen neuen Titel von Systemic Reaction (Generation Zero) und Avalanche Studios. Das Game ist auf dem PC bereits im Early-Access-Stadium, scheint dort aber nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit zu erregen. Die unfertige Version des Ego-Shooters soll in wenigen Monaten auf das Xbox-Game-Preview-Programm ausgeweitet werden, ein genaues Datum kennen wir allerdings noch nicht. Ab diesem Zeitpunkt wird es mindestens ein Jahr dauern, bis aus dieser Live-Demo ein fertiges, komplettes Spiel geworden ist. Einen kleinen Gameplay-Ausblick bietet der neue Trailer, der uns gleichzeitig verrät, wie man hoffentlich nicht als Dinofutter endet.