Sechs Schädel in World War Z: Härterer Schwierigkeitsgrad verfügbar

Sabre Interactive aktualisierte ihren Zombie-Hit World War Z diese Woche mit einem neuen Schwierigkeitsgrad. "Six Skulls" heißt der und zwingt Koop-Freunde effizienter mit ihren Ressourcen umzugehen und verdammt gut zu zielen. Wer die Herausforderung annimmt verdient sich einzigartige Belohnungen. Das Update ist kostenlos und sollte automatisch auf Steam, PS4 und Xbox One heruntergeladen werden.

World War Z wurde zuletzt um eine Mission an Bord eines nicht sehr verlassenen Geisterschiffs bereichert. Neben "The Undead Sea" plant Sabre Interactive in naher Zukunft wöchentliche Herausforderungen, neue Waffenvarianten, Charakter-Skins und Zubehör. Ein Veröffentlichungstermin für diese Inhalte wurde aber noch nicht konkretisiert.