Seasonic und Noctua bringen ultra-leises 1600-Watt-Netzteil auf den Markt

HQ

Während Seasonic sein Prime TX, 80 Plus Titanium bewertetes Flaggschiff-Netzteil nach bestem Wissen und Gewissen herstellte, was bei einem ATX 3.1-Netzteil mit 1600 Watt etwas Aufwand erfordert, sagte Noctua "hold my beer" und beschloss, einen 120 mm hohen Lüfter in das Bauteil zu stopfen.

Die Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition ist genau das, ein Noctua NFA12x25 PWM-Lüfter, der in einem Netzteilgehäuse mit einem Gitter mit hohem Airflow montiert ist, das bereits platzt. Dadurch konnte die Lautstärke bei 100 % Last auf 24 dB reduziert werden, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass das Gerät passiv mit einer Geschwindigkeit von bis zu 800 Watt/25 Grad gekühlt arbeitet.

Da es PCIe 5.1 und ATX 3.1 unterstützt, sollte man davon ausgehen, dass es das 12V-2*6 Nvidia Anschlusskabel auch bei neuen Grafikkarten gleich um die Ecke, die voraussichtlich viel Saft benötigen, problemlos laufen wird.

Die mitgelieferten Kabel sind in einer von Noctua inspirierten Farbgebung gehalten und verfügen über kleine Kabelbinder, Kabelclips und alle anderen Extras, die man von einem 500-Euro-Netzteil erwarten würde, sind natürlich im Lieferumfang enthalten.