Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island bekommt einen Launch-Trailer für Teil 2

HQ

Morgen (31. August) erscheint die zweite Episode der Sea of Thieves-Erweiterung The Legend of Monkey Island mit dem Namen The Quest for Guybrush. Das bedeutet mehr von allem, was wir lieben, wenn wir Mêlée Island erkunden, und wir können uns auf alles freuen, "von beleidigenden Schwertkämpfen bis hin zu Stunts mit Flaschenzügen".

The Quest for Guybrush ist für alle Sea of Thieves-Besitzer (und Game Pass-Abonnenten) kostenlos, schaut euch den Launch-Trailer unten an, der ein wunderbares Abenteuer zu sein scheint.